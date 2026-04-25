Tiroteo en evento de la Casa Blanca: circula identidad del atacante

En medio de la investigación por el tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre la identidad del responsable del ataque.

La columnista Karol Markowicz afirmó que el sospechoso sería Cole Tomas Allen, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades federales.

Donald Trump habla tras ser evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca: confirma que atacante portaba “varias armas”

Identifican en redes al atacante del tiroteo

La columnista de Fox News y New York Post, Karol Markowicz, identificó el sábado al responsable del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca como Cole Tomas Allen.

La información fue compartida inicialmente a través de la red social X, donde también señaló que el individuo sería originario de Torrance, California, y que se encontraba bajo custodia.

“El intento de tiroteo en la cena del corresponsal de la Casa Blanca es Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, y está bajo custodia”, habría publicado la periodista en la plataforma.

Sin embargo, las autoridades federales han sido cautelosas y hasta el momento no han identificado oficialmente al tirador.

El sospechoso fue arrestado tras el tiroteo registrado en el Washington Hilton, donde se celebraba el evento.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que la detención se produjo cerca de la zona principal de control de seguridad, en medio del operativo de emergencia desplegado tras el incidente.

En un comunicado oficial, la agencia explicó: “El Servicio Secreto de EE. UU., en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un incidente de tiroteo cerca de la zona principal de control del magnetómetro durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (...)”.

Añadió además que “El presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos. Aún no se conoce el estado de los implicados y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación”.

El mandatario estadounidense confirmó que el atacante de la cena de prensa portaba “varias armas” y que hirió de bala a un agente del orden que se encontraba en el lugar donde fue detenido por las autoridades.

El agente se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas, precisó Trump en la rueda de prensa en la Casa Blanca, unas dos horas después del incidente. También lo describió como un “lobo solitario”.

🇺🇸 | Las primeras imágenes supuestamente muestran al tirador bajo custodia tras el incidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. pic.twitter.com/Xk9tjlYehR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 26, 2026

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos”, declaró Trump durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Evacúan a Trump, la primera dama y a altos funcionarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados del recinto sin resultar heridos, según confirmó el Servicio Secreto.

Tras el incidente, Trump elogió la actuación de los cuerpos de seguridad y sugirió que el evento podría continuar pese a lo ocurrido. En sus declaraciones afirmó: “Toda una noche en D.C. El Servicio Secreto y las Fuerzas del Orden hicieron un trabajo fantástico.

Actuaron rápido y con valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero que estaremos completamente guiados por las fuerzas del orden".

El mandatario también indicó que la velada sería “muy diferente a lo previsto”, en referencia a la interrupción causada por el tiroteo.

Testigos del evento relataron que se escucharon lo que parecían disparos poco después de las 20:30 hora local, lo que provocó escenas de pánico dentro del salón de baile, donde se encontraban cientos de periodistas, políticos e invitados.

investigan a un sospechoso bajo custodia Foto: Foto: AP/Tomada de redes sociales

Imágenes difundidas mostraron a agentes de seguridad desplazándose rápidamente para asegurar la zona del escenario, mientras se ordenaba a los asistentes tirarse al suelo con gritos de “mantente abajo”.

Entre los evacuados también se encontraban miembros del gabinete, incluyendo al administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; y el director del FBI, Kash Patel.

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Posteriormente, las autoridades confirmaron que todos los miembros del gabinete habían sido puestos a salvo. Varios congresistas fueron vistos abandonando el lugar a pie durante el desarrollo de la emergencia.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca informó que se esperan nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación.