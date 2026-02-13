Mundo

Marco Rubio aterriza en Múnich para la Conferencia de Seguridad y prepara reunión con Zelenski

En la conferencia habrá más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y alrededor de 100 ministros de Relaciones Exteriores.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 3:42 p. m.
Marco Rubio dará un discurso el sábado en la Conferencia de Seguridad, Múnich
Marco Rubio dará un discurso el sábado en la Conferencia de Seguridad, Múnich Foto: AP

La Conferencia de Seguridad de Múnich de este año llega en un momento de tensiones entre Europa y Estados Unidos, después de que Trump amenazara con tomar el control de Groenlandia y criticara el historial de los países europeos en materia de inmigración.

La guerra de Rusia contra Ucrania, que este mes cumplirá cuatro años, ocupará un lugar destacado en la agenda, junto con los esfuerzos de los miembros europeos de la OTAN por aumentar sus presupuestos de defensa ante la preocupación de que Moscú intente expandirse hacia su territorio.

Los líderes europeos tratan de reforzar las relaciones con Washington, insistiendo en que están fortaleciendo sus defensas según las exigencias de Trump en lo que Merz y otros describen como un momento de “turbulencias”.

Conferencia de Seguridad
Marco Rubio se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz Foto: AFP

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el viernes a Múnich. El funcionario estadounidense es visto como una opción más conciliadora como enviado, un año después de que el vicepresidente JD Vance utilizara el mismo escenario para atacar las políticas europeas sobre inmigración y libertad de expresión.

Mundo

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

Mundo

Donald Trump presume uso de arma “desorientadora”, usada en Venezuela, durante discurso ante tropas

Estados Unidos

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Mundo

Estados Unidos afianza su acercamiento con Venezuela y envía más de seis toneladas de medicamentos

Estados Unidos

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Estados Unidos

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

Estados Unidos

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Política

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Rubio tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar las conversaciones de paz con Rusia, que tendrán lugar el 17 y 18 de febrero.

Antes de partir, el secretario dijo que esperaba reunirse con el presidente ucraniano y destacó la necesidad de poner fin a la guerra.

Creo que estará allí y hay una oportunidad de verlo. Creo que está en mi agenda, no estoy 100 % seguro, pero estoy seguro de que lo haremos”, afirmó.

Kim Jong-un elige sucesor y amenaza con una “terrible respuesta” tras aparición de dron en su territorio

El presidente ucraniano aseguró que asistiría a la reunión si la situación de seguridad en su país lo permite.

“Hoy en Múnich, Alemania. Un día importante, y habrá nuevos pasos hacia nuestra seguridad común, la de Ucrania y la de Europa. En la agenda está el primer proyecto conjunto ucraniano-alemán de producción de drones, así como reuniones bilaterales y multilaterales con nuestros socios”, publicó Zelenski en su cuenta de X.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski Foto: AP

Además de este encuentro, Marco Rubio tendrá una reunión con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens Frederik Nielsen, quienes informaron que hablarían sobre Groenlandia con Rubio al margen de la conferencia.

La reunión se da tras semanas de tensión con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiera la adquisición de Groenlandia. Posteriormente, el mandatario se retractó y dijo haber conseguido “el marco de un futuro acuerdo” sobre la isla.

“Explicar los desafíos de la guerra al mundo ha sido difícil”: Michel Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos

En total, más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y alrededor de 100 ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa viajaron a Múnich en medio de fuertes medidas de seguridad, con unos 5.000 policías desplegados para el evento.

Con información de AFP

Más de Mundo

Erradicación de cultivos de coca con drones

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Donald Trump presume uso de arma “desorientadora”, usada en Venezuela, durante discurso ante tropas

Los consejos para que su bebé viaje tranquilo en avión

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Laura Dogu recibe las seis toneladas de medicamentos

Estados Unidos afianza su acercamiento con Venezuela y envía más de seis toneladas de medicamentos

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Marco Rubio aterriza en Múnich para la Conferencia de Seguridad y prepara reunión con Zelenski

x

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Personas protestan contra las deportaciones y el ICE el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

El actor estadounidense Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest".

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

X

¿Donald Trump visitará Venezuela? Esta fue la sorpresiva respuesta del presidente de EE. UU.

El presidente Donald Trump se pronunció frente a los activos venezolanos.

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Noticias Destacadas