Kim Jong-un elige sucesor y amenaza con una “terrible respuesta” tras aparición de dron en su territorio

Corea del Norte amenazó el viernes con una “terrible respuesta” si ocurre otra incursión con drones desde el Sur, dijo la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

La advertencia se dio después de que la policía surcoreana allanara el martes la agencia de inteligencia del país y otros 18 lugares de interés, como parte de una investigación sobre la incursión de un dron de vigilancia en enero en territorio norcoreano, cerca del centro industrial de Kaesong.

“Advierto de antemano que la reaparición de provocaciones como la violación de la soberanía inalienable de la RPDC provocará sin duda una terrible respuesta”, dijo Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, en un comunicado difundido por la KCNA.

En esta foto sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice el lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. No se permitió el acceso de periodistas independientes para cubrir el evento representado en esta imagen distribuida por el gobierno de Corea del Norte. Foto: AP

Aunque reconoció que Corea del Sur ha tomado pasos “sensatos” a raíz de la incursión, Kim dijo que una violación de la soberanía de Corea del Norte era inaceptable sin importar las circunstancias.

“No nos importa quién sea el verdadero manipulador de la infiltración del dron en el espacio aéreo de la RPDC ni si se trata de un individuo o una organización civil”, afirmó, utilizando las siglas del nombre oficial de Corea del Norte.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, prometió detener los sobrevuelos de artefactos no tripulados en la zona fronteriza que se instauraron en el mandato de su predecesor.

Corea del Sur negó inicialmente cualquier implicación oficial. Sin embargo, un grupo de trabajo conjunto militar-policial informó el martes que investiga a tres soldados en servicio activo y a un miembro de la agencia de inteligencia.

En esta imagen de archivo, una bandera de Corea del Norte ondea sobre un poste en la localidad norcoreana de Gijungdong, vista desde el puesto de observación surcoreano en Paju, en la zona desmilitarizada. Foto: AP

Posible heredera

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha consolidado a su hija Ju Ae como su aparente heredera antes de una importante conferencia del partido de gobierno, afirmó el jueves un legislador surcoreano tras una sesión informativa con la principal agencia de inteligencia de su país.

La familia Kim ha mantenido por décadas un gobierno férreo en Corea del Norte, con un culto de personalidad alrededor de su línea sanguínea que domina la vida cotidiana del hermético país.

Ju Ae, la hija adolescente de Kim, ha sido vista como la siguiente en la línea de sucesión, una tesis sustentada en una serie de apariciones públicas.

Kim Jong-un, su hija Kim Ju Ae (centro) y su esposa Ri Sol Ju (izquierda) presenciando una celebración de Año Nuevo en el Estadio del Primero de Mayo en Pyongyang. Foto: AFP

Según el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, Ju Ae ha sido claramente “designada como sucesora”, dijo el diputado Lee Seong-kweun, luego de que la agencia informara a legisladores al respecto.

La evaluación se hizo “tomando en cuenta una serie de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más destacada en eventos oficiales”, explicó el diputado a periodistas.

Fotos publicadas antes de un congreso político en Corea del Norte afianzan esta percepción.