¿Amenaza de guerra? Corea del Norte prueba misiles guiados por la IA, Kim Jong-Un supervisó los ejercicios

Pyongyang anunció el miércoles, 27 de mayo, que había probado un nuevo sistema de lanzamiento de misiles ligero y polivalente, así como un dispositivo múltiple de misiles de crucero tácticos, según la agencia de noticias estatal de Corea del Norte.

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Las pruebas, de las que ya había informado anteriormente el ejército de Corea del Sur, fueron supervisadas el martes por el líder norcoreano, Kim Jong Un, según informó la KCNA.

Corea del Sur informó el martes que su vecino del norte había lanzado misiles, incluido uno balístico, que recorrieron unos 80 kilómetros.

Lanzacohetes de múltiple calibre (Juche-HIMARS) — dispara el misil balístico Hwasong-11Ra y cohetes guiados de 240 mm. Foto: x/@clashreport

Los analistas consideran que Pyongyang está aprovechando el deterioro de la regulación internacional sobre armamento nuclear para realizar un seguidilla de pruebas armamentísticas en los últimos meses con el fin de consolidar su estatus nuclear.

Con el lanzamiento del martes “se analizó y estimó la potencia de la ojiva de misión especial del misil balístico táctico, así como la fiabilidad del cohete de artillería controlada de 240 mm, que empleó un sistema de navegación autónomo de ultraprecisión”, afirmó la KCNA en un comunicado en inglés.

“Es una condición esencial para las operaciones de nuestro ejército disponer de un poder destructivo suficiente como para que cualquier fuerza enemiga no pueda sobrevivir teóricamente, salvo por suerte”, dijo Kim, según la cadena estatal.

Misiles norcoreanos lanzados por Kim Jong-Un Foto: X/@clashreport

La confirmación del ensayo llega un día después de que el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) denunciara el lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar Amarillo --situado entre China y la península de Corea--, desde el área de Jongju, situada en la provincia de Pyongan del Norte (noroeste).

El último lanzamiento de este tipo por parte de Corea del Norte tuvo lugar el 19 de abril, tras lo que Pyongyang confirmó un ensayo con misiles balísticos tierra-tierra que incluyó pruebas de bombas de racimo.

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Apenas una semana antes, realizó pruebas de misiles de crucero y misiles antibuque en el mar Amarillo desde el destructor ‘Choe Hyon’, unos ejercicios que estuvieron supervisados por Kim.

Ambos países siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio.

En esta fotografía, proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un (centro derecha), y su hija (centro izquierda) asisten a una prueba real de sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en un lugar no revelado de Corea del Norte, el sábado 14 de marzo de 2026. Foto: AP

Las partes no han logrado desde entonces concretar un pacto para poner fin al conflicto de forma oficial, si bien el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang.

Con información de AFP y Europa Press*