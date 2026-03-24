El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que su país se enfocará en desarrollar y fortalecer sus capacidades nucleares. También dijo que seguirá trabajando para mantener su estatus como “potencia nuclear”. Esto lo mencionó durante su intervención en la primera sesión de la XV Asamblea Popular Suprema.

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“El Gobierno de la república continuará consolidando con determinación y de forma indefinida su condición de potencia nuclear”, dijo el líder norcoreano, manifestando estar dispuesto a librar una “lucha” contra “el enemigo” en aras de “aplastar toda clase de planes provocadores” contra su país, según ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

El dictador dijo que la “estrategia de desarrollo” de su nación ha priorizado “garantizar” la seguridad de sus connacionales, al tiempo que “de forma coherente” reforzaba las capacidades nucleares norcoreanas.

Esta fotografía proporcionada por el gobierno de Corea del Norte muestra lo que dice es un ejercicio de artillería en un lugar no revelado en Corea del Norte el 9 de marzo de 2023. No se dio acceso a periodistas independientes para cubrir el evento representado en esta imagen distribuida por el gobierno de Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, archivo) Foto: AP

Kim Jong-un aseguró que Corea del Norte no se quedará “de brazos cruzados” mientras existan “fuerzas que intenten vulnerar” los derechos soberanos y al “desarrollo” de su país.

En esa línea, el líder norcoreano se ha referido de forma particular a Corea del Sur para nombrarlo como el “Estado más hostil”, al que, ha avanzado, pretende hacer frente “rechazándolo e ignorándolo por completo” con “palabras y acciones claras”.

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De hecho, ha garantizado que ante “provocaciones” por parte de Seúl, su país le hará “pagar sin piedad” y “sin la más mínima vacilación ni consideración”.

A su vez, ha anotado que Estados Unidos “y sus aliados” están “constantemente” desplegando activos estratégicos nucleares en la región, algo que, ha considerado, “sacude los cimientos de la seguridad regional”.

En esta fotografía, proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un (centro derecha), y su hija (centro izquierda) asisten a una prueba real de sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en un lugar no revelado de Corea del Norte, el sábado 14 de marzo de 2026. Foto: AP

No obstante, señalando que tal coyuntura “no es nueva” para Corea del Norte y agregando que su nación “se mantiene en un nivel superior al de otras regiones del planeta”, el líder norcoreano dijo que Corea del Norte “ya no es un país amenazado” y que posee la capacidad de constituir “una amenaza si fuera necesario”.

Kim Jong-un ha sido reelegido y por tercera vez consecutiva como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano de decisión del país, tras la que ha sido la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema.

Esta reelección al cargo más alto de la Comisión de Asuntos Estatales marca su tercer mandato consecutivo desde la creación de dicha comisión en 2016 como máximo órgano político del país.

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. Foto: AP

Kim dirige el Estado fundado por su abuelo Kim Il Sung en 1948, y gobierna el país desde la muerte de su padre, Kim Jong Il, en 2011.

La asamblea legislativa norcoreana reelegió a Kim como presidente de Asuntos de Estado, informó anteriormente la KCNA, sin indicar si la decisión fue unánime o si hubo disenso.

Los críticos sostienen que las elecciones en Corea del Norte están predeterminadas y diseñadas para dar a la dirigencia una apariencia de legitimidad democrática.

Con información de AFP y Europa Press*