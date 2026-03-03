MUNDO

Organismo de control de energía nuclear lanza alerta por enriquecimiento de uranio de este país, en pleno conflicto con Irán

La OIEA mostró una “grave preocupación” por el programa nuclear del país y dio detalles de sus bases nucleares.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 6:35 a. m.
La OIEA hizo dura advertencia
La OIEA hizo dura advertencia Foto: GETTY

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este martes, 3 de marzo, que las autoridades norcoreanas “siguen enriqueciendo uranio”, lo que suscita una “grave preocupación” a nivel internacional en un momento geopolítico global complejo.

En este sentido, ha señalado que Corea del Norte mantiene operativas instalaciones de enriquecimiento de uranio en las centrales nucleares de Yongbyon (en el oeste del país) y Kangson (al oeste de Pyongyang, la capital norcoreana).

Así, ha dicho estar supervisando “el programa nuclear norcoreano”, tal y como recoge un comunicado del organismo, y ha señalado que la agencia ha observado actividad en el reactor de Yongbyon.

Esta foto proporcionada el 13 de julio de 2023 por el gobierno de Corea del Norte muestra lo que dice es el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-18, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 12 de julio de 2023
Esta foto proporcionada el 13 de julio de 2023 por el gobierno de Corea del Norte muestra lo que dice es el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-18, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 12 de julio de 2023 Foto: AP

“Se observaron operaciones en el laboratorio radioquímico entre los meses de enero y septiembre de 2025”, aseguró.

Mundo

Los 10 mejores países del mundo para hacer negocios en 2026

Mundo

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

Deportes

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

Mundo

General de la Fuerza Aérea vinculado a ovnis desaparece misteriosamente: ordenan búsqueda a nivel nacional

Mundo

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

Mundo

Piden investigar a Nicolás Maduro por nuevos delitos; podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte

Mundo

Delcy Rodríguez envía mensaje a Donald Trump y pide acabar con el bloqueo económico de EE. UU. a Venezuela

Macroeconomía

Petróleo Brent, clave en Colombia, sigue disparado: ya tocó los 84 dólares por barril

Nación

ELN se solidariza con Irán y arremete contra EE. UU. e Israel por matar a Alí Jamenei: “Locura guerrerista emprendida por Trump”

Mundo

Tercer día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: reviva los momentos claves de la jornada

“Las operaciones de enriquecimiento siguen vigentes en estas zonas y esto es preocupante”, puntualizó, al tiempo que ha explicado que esta es la mayor instalación nuclear del país asiático. “Hay indicios de que el reactor sigue operativo a pesar de que estuvo fuera de servicio entre agosto y noviembre del año pasado”, ha insistido Grossi.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

Sin embargo, ha afirmado que Pyongyang “no muestra indicios de un cambio significativo en cuestiones nucleares en Punggye Ri, que sigue operativa y preparada para realizar pruebas nucleares”, advirtió, no sin antes recalcar que estas acciones se enmarcan en una “clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Seguimos dispuestos a desempeñar un papel fundamental a la hora de verificar el programa nuclear norcoreano”, dijo.

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos.
En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. Foto: AP

El pasado 25 de febrero, el líder norcoreano Kim Jong Un sugirió que su país podría “llevarse bien” con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur seguía siendo su enemigo “más hostil”.

En sus declaraciones al término del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim instó a Washington a respetar la condición de Pyongyang como potencia nuclear.

Si Washington “respeta la actual condición (nuclear) de nuestro país, tal como lo estipula la Constitución (...) y abandona su política hostil (...), no hay razón por la que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos”, declaró Kim, según la agencia oficial de noticias KCNA.

Pero pareció cerrar la puerta a cualquier idea de estrechar lazos con Corea del Sur, al decir que “excluiría permanentemente” a Seúl como “compatriota” de su nación.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea
Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea Foto: AFP

Corea del Norte “no tiene absolutamente nada que tratar con Corea del Sur, su entidad más hostil”, afirmó Kim, calificando de “engañosos” los recientes esfuerzos conciliadores de Seúl.

Con información de Europa Press y AFP*

Más de Mundo

El secretario de la alcaldía de Itumbiara, Thales Machado, en una foto con su esposa e hijos

Se conoce foto que secretario municipal en Brasil envió a su esposa antes de dispararle a sus hijos y quitarse la vida: hay nuevos detalles

Inflación economia Inflación economía

Los 10 mejores países del mundo para hacer negocios en 2026

Donald Trump y Vladimir Putin

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

Cristiano Ronaldo no es ajeno a la situación que se vive en Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

William Neil McCasland, de 68 años

General de la Fuerza Aérea vinculado a ovnis desaparece misteriosamente: ordenan búsqueda a nivel nacional

Trump

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

Nicolás Maduro.

Piden investigar a Nicolás Maduro por nuevos delitos; podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.

Delcy Rodríguez envía mensaje a Donald Trump y pide acabar con el bloqueo económico de EE. UU. a Venezuela

Leader Ali Khamenei

Tercer día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: reviva los momentos claves de la jornada

Noticias Destacadas