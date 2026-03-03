Organismo de control de energía nuclear lanza alerta por enriquecimiento de uranio de este país, en pleno conflicto con Irán

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este martes, 3 de marzo, que las autoridades norcoreanas “siguen enriqueciendo uranio”, lo que suscita una “grave preocupación” a nivel internacional en un momento geopolítico global complejo.

En este sentido, ha señalado que Corea del Norte mantiene operativas instalaciones de enriquecimiento de uranio en las centrales nucleares de Yongbyon (en el oeste del país) y Kangson (al oeste de Pyongyang, la capital norcoreana).

Así, ha dicho estar supervisando “el programa nuclear norcoreano”, tal y como recoge un comunicado del organismo, y ha señalado que la agencia ha observado actividad en el reactor de Yongbyon.

Esta foto proporcionada el 13 de julio de 2023 por el gobierno de Corea del Norte muestra lo que dice es el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-18, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 12 de julio de 2023 Foto: AP

“Se observaron operaciones en el laboratorio radioquímico entre los meses de enero y septiembre de 2025”, aseguró.

“Las operaciones de enriquecimiento siguen vigentes en estas zonas y esto es preocupante”, puntualizó, al tiempo que ha explicado que esta es la mayor instalación nuclear del país asiático. “Hay indicios de que el reactor sigue operativo a pesar de que estuvo fuera de servicio entre agosto y noviembre del año pasado”, ha insistido Grossi.

Sin embargo, ha afirmado que Pyongyang “no muestra indicios de un cambio significativo en cuestiones nucleares en Punggye Ri, que sigue operativa y preparada para realizar pruebas nucleares”, advirtió, no sin antes recalcar que estas acciones se enmarcan en una “clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”.

“Seguimos dispuestos a desempeñar un papel fundamental a la hora de verificar el programa nuclear norcoreano”, dijo.

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice ser un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. Foto: AP

El pasado 25 de febrero, el líder norcoreano Kim Jong Un sugirió que su país podría “llevarse bien” con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur seguía siendo su enemigo “más hostil”.

En sus declaraciones al término del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim instó a Washington a respetar la condición de Pyongyang como potencia nuclear.

Si Washington “respeta la actual condición (nuclear) de nuestro país, tal como lo estipula la Constitución (...) y abandona su política hostil (...), no hay razón por la que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos”, declaró Kim, según la agencia oficial de noticias KCNA.

Pero pareció cerrar la puerta a cualquier idea de estrechar lazos con Corea del Sur, al decir que “excluiría permanentemente” a Seúl como “compatriota” de su nación.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea Foto: AFP

Corea del Norte “no tiene absolutamente nada que tratar con Corea del Sur, su entidad más hostil”, afirmó Kim, calificando de “engañosos” los recientes esfuerzos conciliadores de Seúl.

Con información de Europa Press y AFP*