El 28 de febrero, Estados Unidos y Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que incluyó bombardeos sobre Teherán y al menos otras 12 ciudades del país.

Dos días después el conflicto se ha extendido a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Catar, Jordania y Líbano.

A raíz de este nuevo conflicto, y al compararlo con otras guerras en la región —como la invasión a Irak en 2003—se cree que la confrontación podría transformarse en una guerra de desgaste con efectos prolongados en el tiempo.

A esto se suman las recientes declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, quien afirmó que “Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en entrevista con The New York Times que estima que la operación contra Irán podría durar “cuatro o cinco semanas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Cambio de gobierno

La muerte del líder supremo de Alí Jameneí el sábado representa uno de los mayores golpes políticos para la República Islámica. Su asesinato deja al sistema iraní sin su figura más influyente y abre un escenario de incertidumbre institucional.

Según la Constitución iraní, una dirección interina integrada por el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo del Consejo de Guardianes de Irán asumirá el poder mientras la Asamblea de Expertos de Irán elige a un nuevo líder supremo.

A esta crisis política se suman las protestas registradas en el país durante los últimos meses por la represión del régimen. En ese contexto, crece la posibilidad de un cambio de régimen e incluso el retorno de una monarquía.

El principal nombre que aparece es el de Reza Pahlavi, hijo del último sah, quien celebró la muerte de Jameneí y llamó a los iraníes a manifestarse contra la República Islámica.

“Les pido que, preservando su seguridad, expresen su satisfacción y apoyo a la aniquilación de la República Islámica”, escribió en X.

Alí Jameneí. Foto: Anadolu via Getty Images

Aceptar las condiciones de Estados Unidos

Antes del ataque, ambos países habían mantenido conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní. Durante las negociaciones realizadas la semana pasada en Ginebra, delegados iraníes afirmaron que se habían logrado algunos avances. “Hay progresos”, aseguró el canciller iraní Abás Araqchi.

Sin embargo, Estados Unidos había insistido en que las negociaciones también incluyeran el programa de misiles balísticos de Irán, una condición que Teherán rechazó de forma reiterada al considerar que ese asunto no formaba parte del acuerdo nuclear.

La negativa iraní terminó por aumentar la tensión entre ambas partes y precedió al ataque militar contra la república islámica.

En ese contexto, una posible vía para desescalar el conflicto sería que Irán aceptara las condiciones planteadas por Washington, lo que implicaría limitar o poner fin a su programa nuclear y al desarrollo de misiles balísticos.

Cierre del estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz, principal cuello de botella del comercio energético mundial, es una de las principales cartas estratégicas de Irán en la actual escalada.

En su punto más angosto mide unos 33 kilómetros y por allí transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa globalmente.

Un eventual cierre no implicaría una desescalada, sino una forma de presión directa sobre Estados Unidos, al impactar de inmediato los mercados internacionales. Lo que podría llevar a una retirada estadounidense de las operaciones en Irán.

El propio Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido a las embarcaciones sobre posibles restricciones al tránsito, lo que ya provocó un aumento cercano al 7 % en los precios del petróleo.

Con información de AFP