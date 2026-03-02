Mundo

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

El conflicto podría durar entre cuatro y cinco semanas, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 1:37 p. m.
Banderas de Estados Unidos e Irán
Banderas de Estados Unidos e Irán Foto: Getty Images

El 28 de febrero, Estados Unidos y Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que incluyó bombardeos sobre Teherán y al menos otras 12 ciudades del país.

Dos días después el conflicto se ha extendido a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Catar, Jordania y Líbano.

A raíz de este nuevo conflicto, y al compararlo con otras guerras en la región —como la invasión a Irak en 2003—se cree que la confrontación podría transformarse en una guerra de desgaste con efectos prolongados en el tiempo.

A esto se suman las recientes declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, quien afirmó que “Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada”.

Estados Unidos

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Mundo

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Deportes

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Mundo

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Deportes

Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

Mundo

País europeo anuncia aumento en el número de ojivas nucleares tras la guerra en Irán

Mundo

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

Deportes

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Política

Ingrid Betancourt estalló contra Petro por criticar ataques al régimen de Irán: “Hipócrita y cómplice”

Mundo

China toma postura en conflicto entre EE. UU. e Irán y lanza dura advertencia

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en entrevista con The New York Times que estima que la operación contra Irán podría durar “cuatro o cinco semanas”.

El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Cambio de gobierno

La muerte del líder supremo de Alí Jameneí el sábado representa uno de los mayores golpes políticos para la República Islámica. Su asesinato deja al sistema iraní sin su figura más influyente y abre un escenario de incertidumbre institucional.

Según la Constitución iraní, una dirección interina integrada por el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo del Consejo de Guardianes de Irán asumirá el poder mientras la Asamblea de Expertos de Irán elige a un nuevo líder supremo.

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

A esta crisis política se suman las protestas registradas en el país durante los últimos meses por la represión del régimen. En ese contexto, crece la posibilidad de un cambio de régimen e incluso el retorno de una monarquía.

El principal nombre que aparece es el de Reza Pahlavi, hijo del último sah, quien celebró la muerte de Jameneí y llamó a los iraníes a manifestarse contra la República Islámica.

“Les pido que, preservando su seguridad, expresen su satisfacción y apoyo a la aniquilación de la República Islámica”, escribió en X.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Alí Jameneí. Foto: Anadolu via Getty Images

Aceptar las condiciones de Estados Unidos

Antes del ataque, ambos países habían mantenido conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní. Durante las negociaciones realizadas la semana pasada en Ginebra, delegados iraníes afirmaron que se habían logrado algunos avances. “Hay progresos”, aseguró el canciller iraní Abás Araqchi.

Sin embargo, Estados Unidos había insistido en que las negociaciones también incluyeran el programa de misiles balísticos de Irán, una condición que Teherán rechazó de forma reiterada al considerar que ese asunto no formaba parte del acuerdo nuclear.

La negativa iraní terminó por aumentar la tensión entre ambas partes y precedió al ataque militar contra la república islámica.

En ese contexto, una posible vía para desescalar el conflicto sería que Irán aceptara las condiciones planteadas por Washington, lo que implicaría limitar o poner fin a su programa nuclear y al desarrollo de misiles balísticos.

Cierre del estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz, principal cuello de botella del comercio energético mundial, es una de las principales cartas estratégicas de Irán en la actual escalada.

En su punto más angosto mide unos 33 kilómetros y por allí transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa globalmente.

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

Un eventual cierre no implicaría una desescalada, sino una forma de presión directa sobre Estados Unidos, al impactar de inmediato los mercados internacionales. Lo que podría llevar a una retirada estadounidense de las operaciones en Irán.

El propio Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido a las embarcaciones sobre posibles restricciones al tránsito, lo que ya provocó un aumento cercano al 7 % en los precios del petróleo.

Con información de AFP

Más de Mundo

El producto fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de tadalafil no declarado, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil.

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Trump

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Mehdi Taremi (izq.) de Irán celebra un gol con sus compañeros de equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Asiática AFC 2023 entre Irán y Siria en el estadio Abdullah bin Khalifa en Doha, Qatar, el 31 de enero de 2023. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP)

Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

a

País europeo anuncia aumento en el número de ojivas nucleares tras la guerra en Irán

Los líderes de Irán, Estados Unidos, Israel e Irán, Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Ali Jamenei

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

Xi Jinping y Donald Trump

China toma postura en conflicto entre EE. UU. e Irán y lanza dura advertencia

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.

Estados Unidos sobre envío de tropas a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos”

Noticias Destacadas