Estados Unidos publica video inédito de los ataques de alta precisión al régimen iraní

El jefe de seguridad iraní acusó a Trump de sembrar el “caos” en Oriente Medio con sus “fantasias delirantes”.

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 6:54 a. m.
Ataques de EE.UU a Irán
Ataques de EE.UU a Irán Foto: X/@CENTCOM

El ejército estadounidense anunció el sábado que utilizó drones de un solo uso por primera vez en combate contra Irán, lo que señala la adopción por parte del ejército más poderoso del mundo de una tecnología que ha cobrado protagonismo en la guerra entre Ucrania y Rusia.

“La Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó drones de ataque de bajo coste y un solo uso por primera vez en combate”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado en X.

“El uso imprudente y la proliferación de misiles balísticos por parte del régimen iraní han sido una amenaza peligrosa durante décadas. Ahora, bajo la dirección del presidente, las fuerzas estadounidenses están eliminando la amenaza”, dice una de las publicaciones del comando militar estadounidense.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaronel ataque a una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní del golfo de Omán.

“Una corbeta iraní clase Jamaran ha sido atacada por fuerzas estadounidenses al inicio de la Operación Furia Épica”, dijo el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los ataques sorpresa se han producido mientras Estados Unidos mantenía la vía diplomática con Irán, con negociaciones indirectas a través de Omán centradas en cuestiones técnicas para un nuevo pacto nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló su apuesta geopolítica por el poder duro, con una histórica ofensiva contra Irán que, de la mano de Israel, pretende afectar notablemente a la República Islámica de Irán para forzar un cambio de régimen que ponga fin al sistema de los ayatolás establecido en 1979.

Trump anunció la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en el marco de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

🔴 EN VIVO | Tensión en Irán: defensas antiaéreas de Kuwait abaten, por error, tres aviones de EE. UU.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, afirmó.

Las fuerzas aéreas y navales estadounidenses, junto con el ejército de Israel, están bombardeando intensamente Irán, y Trump ha dicho que el objetivo es destruir la capacidad militar del país.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” de Alí Jamenei.
Foto: Montaje SEMANA con fotos de AFP y Getty Images

En respuesta, Irán ha disparado misiles contra objetivos en Israel e instalaciones militares estadounidenses en toda la región.

