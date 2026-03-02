🔴 EN VIVO | Tensión en Irán: defensas antiaéreas de Kuwait abaten, por error, tres aviones de EE. UU.

La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.

Fuertes explosiones se escucharon el lunes en distintos barrios de Teherán, constataron periodistas de AFP, en el tercer día de la guerra que opone Irán a Israel y Estados Unidos.

Las explosiones sacudieron edificios de apartamentos en el centro de Teherán y también se oyeron en el este de la capital, precisaron los periodistas, sin que por el momento se sepa cuál era el objetivo.

Vea aquí el minuto a minuto:

07:45 a.m.

El ejército israelí asegura haber matado al jefe de inteligencia de Hezbolá

El ejército de Israel afirmó este lunes que mató al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, en un ataque en Beirut el domingo, en medio de nuevas hostilidades con el grupo armado libanés.

“En un ataque preciso en Beirut anoche (domingo), el terrorista Hussein Moukalled, que se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, ha sido eliminado”, afirmó el ejército en un comunicado.

07:25 a.m. Trump reprocha a Starmer haber tardado en autorizar el uso de una base británica contra Irán

Donald Trump reprochó el lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, haber tardado “demasiado” en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, contra Irán, en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes, tal como lo habían solicitado las autoridades del país norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona al reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, para conversaciones bilaterales en el club de golf Trump Turnberry el 28 de julio de 2025 en Turnberry, Escocia. Foto: Getty Images

07:05 a.m. Gobierno libanés prohíbe las actividades militares de Hezbolá y exige su desarme

El gobierno libanés prohibió las actividades militares del movimiento proiraní Hezbolá y le pidió que entregue sus armas al Estado, anunció este lunes el primer ministro, Nawaf Salam, tras una reunión del Ejecutivo.

La decisión se produjo después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel, lo cual desencadenó una respuesta del ejército israelí.

El primer ministro libanés anunció “la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá” y exigió que la formación “entregue sus armas al Estado libanés” y limite sus actividades a la política.

06:48 a.m. Evacuada base británica en Chipre tras activación de sirenas

Una base británica en Chipre fue evacuada este lunes después de la activación de sirenas de alarma, informó un periodista de la AFP.

Alrededor de 70 vehículos abandonaron la zona de la base de Akrotiri, en la costa sur de la isla mediterránea. La mayoría llevaban matrículas civiles, indicó este corresponsal.

06:35 a.m. OIEA carece de indicios de ataques a instalaciones nucleares iraníes

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este lunes que la institución no tiene “indicios” de que alguna instalación nuclear iraní haya sido dañada o alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes.

“En cuanto al estado de las instalaciones nucleares en Irán, hasta el momento no tenemos indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (...) haya sido dañada o alcanzada”, dijo el director de OIEA, el argentino Rafael Grossi.

De acuerdo con el alto funcionario, esto incluye a “la Central Nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán” y otras instalaciones “del ciclo del combustible nuclear”.

El presidente Trump ha alertado que Irán puede lograr un arma nuclear Foto: DigitalGlobe/Getty Images

06:26 a.m. Los aviones militares que se estrellaron en Kuwait fueron alcanzados por “fuego amigo”

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este lunes que tres de sus aviones militares se han estrellado en Kuwait tras un incidente de aparente “fuego amigo”, en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado junto a Israel contra Irán.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un comunicado que tres ‘F-15E’ se estrellaron a última hora del lunes cuando participaban en vuelos de apoyo a la operación ‘Furia Épica’, un suceso que achaca a “un aparente incidente de fuego amigo”.

“Durante un combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, ha destacado.

Media are reporting that Iran has successfully shot down three American fighter jets near the border with Kuwait. CNN has confirmed the news, citing Kuwaiti officials. pic.twitter.com/uQCnLhP9pl — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 2, 2026

06:10 a.m. Se estrellan varios aviones de EE. UU. en Kuwait

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron el lunes en Kuwait y una columna de humo se elevaba desde la embajada de Estados Unidos en país, según las autoridades kuwaitíes y periodistas de AFP en el tercer día de represalias iraníes en el Golfo.

La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide “no acudir” a la legación diplomática por “amenaza persistente de ataques con misiles y drones”.

06:03 a.m. Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro israelí

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí.

“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

En desarrollo...