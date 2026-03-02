Tensión en Israel: Irán asegura haber atacado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes, 2 de marzo, que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí.

“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacadas”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

“El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre”, manifestó, sin que por ahora se conozca el paradero de Netanyahu ni este se haya pronunciado sobre estos ataques. Israel no ha confirmado daños por esta última oleada de ataques iraníes.

Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había prometido intensificar los ataques aéreos contra Teherán en los próximos días y aseguró que su ejército ha movilizado “toda su fuerza” en la campaña contra irán.

“He cursado instrucciones para que prosiga la campaña (…) Nuestras fuerzas están golpeando ahora mismo el corazón de Teherán con gran fuerza, y esto no hará más que escalar en los días venideros”, dijo Netanyahu en un mensaje de video.

“Estamos en una campaña en la que el ejército está desplegando toda su fuerza como nunca antes, para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro”, agregó.

Netanyahu instó a los iraníes a “derrocar al régimen”, tras decir que ve “muchos indicios” de que el guía supremo Alí Jamenei había muerto en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, noticia que fue confirmada horas después.

“Ahora es el momento de unirse para una misión histórica, ciudadanos de Irán (…) Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, dijo Netanyahu en un discurso televisado.

“Contamos con el apoyo de Estados Unidos, de mi amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, y del ejército estadounidense. Esta coalición de fuerzas nos permite lograr lo que he anhelado durante 40 años: derrotar al régimen terrorista por completo. Esto es lo que prometí, y esto es lo que haremos”, señaló en su intervención.

Por otro lado, fuertes explosiones se escucharon en distintos barrios de Teherán, constataron periodistas de AFP, en el tercer día de la guerra que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos.

Las explosiones sacudieron edificios de apartamentos en el centro de Teherán y también se oyeron en el este de la capital, precisaron los periodistas, sin que por el momento se sepa cuál era el objetivo.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

El ejército israelí reconoció haber iniciado un nuevo “ataque de envergadura” en el “corazón de Teherán”.