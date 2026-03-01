Mundo

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

El líder religioso hizo un llamado al diálogo en medio del conflicto de los países que han jurado llegar hasta la última instancia.

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 10:46 a. m.
El papa León XIV se pronunció sobre el conflicto de Medio Oriente.
El papa León XIV se pronunció sobre el conflicto de Medio Oriente. Foto: Getty Images

El papa León XIV pidió este domingo, 1 de marzo, poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; los ataques de EE. UU. e Israel se intensifican tras la muerte del líder supremo de Irán

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo el sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, declaró el papa nacido en Estados Unidos durante la oración del ángelus.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán.
El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo reclamó que “la diplomacia recupere su papel”. También pidió, por otro lado, que se retome urgentemente el “diálogo” entre Afganistán y Pakistán tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

Este domingo, un día después de que iniciaron los ataques estadounidenses e israelíes, las ofensivas se han intensificado en Medio Oriente; motivadas en gran parte por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Miles de vuelos hacia la región han sido retrasados o cancelados después de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, en la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19.

Irán, Irak, Israel, Siria, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron al menos cierres parciales de su espacio aéreo después de los bombardeos del sábado y el lanzamiento de misiles por parte de Irán a las capitales de la rica región del Golfo. Grandes aerolíneas de Oriente Medio, Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos anunciaron cancelaciones generalizadas, dejando a miles de pasajeros varados.

Los ataques se intensificaron el domingo tras la muerte del líder supremo iraní. Foto: Anadolu via Getty Images

Entre las más conocidas destacan Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines y Lufthansa.

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Según la empresa de análisis de aviación Cirium, el sábado unos 4.218 vuelos debían aterrizar en países de Oriente Medio pero 966 (22,9%) fueron cancelados. La cifra sube a 1.800 si se incluyen también los de salida. Para el domingo, 716 vuelos de los 4.329 programados hacia Oriente Medio han sido suspendidos, añade Cirium.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware informó de más de 19.000 vuelos retrasados a nivel mundial y más de 2.600 cancelados a las 02H30 GMT del domingo. Irán cerró rápidamente su espacio aéreo cuando comenzaron los ataques “hasta nuevo aviso”, dijo el portavoz de la Organización de Aviación Civil de Irán, citado por la agencia de noticias Tasnim.

Israel también cerró su espacio aéreo a vuelos civiles, anunció la ministra de Transportes Miri Regev.

Con información de AFP.

Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.

Aeropuertos internacionales reforzaron medidas de seguridad y ajustaron rutas aéreas tras la alerta mundial de viaje emitida por Estados Unidos en medio de la escalada con Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Momento en que la televisión pública iraní anunció la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres

Columnas de humo se elevan tras el bombardeo registrado en la ciudad, mientras equipos de emergencia inspeccionan la zona afectada.

Nayibe Rodiño.

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

