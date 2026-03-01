Un día después, el conflicto no solo continúa, sino que se ha intensificado. Durante la madrugada de este 1 de marzo, se reportaron nuevas explosiones en la capital iraní, mientras Israel confirmó una primera oleada de bombardeos sobre el “corazón de Teherán”, dirigidos a instalaciones vinculadas al aparato estatal.

El saldo preliminar deja decenas de víctimas y una ciudad en estado de alerta, con la población civil atrapada en medio de los ataques.

El escenario se agravó aún más tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, junto con altos mandos militares, en los bombardeos iniciales. Este hecho marca un punto de quiebre en la estructura de poder del país y eleva el riesgo de una escalada regional de gran magnitud.

En respuesta, Irán anunció ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en al menos 27 puntos de Oriente Medio, ampliando el conflicto más allá de sus fronteras.

Siga las actualizaciones en vivo:

6:30 a.m. El papa pide poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio

El papa León XIV pidió este domingo poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

6:00 a.m. Ejército israelí afirma no estar al tanto de un ataque israelo-estadounidense contra una escuela en Irán

El ejército israelí declaró el domingo no estar al tanto de un ataque israelo-estadounidense contra una escuela en Irán que, según las autoridades iraníes, causó más de 100 muertos.

“En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (...) Operamos con extrema precisión”, declaró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.

La Media Luna Roja iraní declaró el domingo que 108 personas murieron en un ataque contra la escuela Minab, en el sur de Irán.

5:30 a.m. Jefe de inteligencia de la policía iraní murió en ataque de EEUU e Israel

El jefe de los servicios de inteligencia de la policía de Irán, Gholamreza Rezaian, murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica, informaron este domingo los medios de comunicación iraníes.

“El general Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia de la policía nacional, murió como consecuencia de los ataques enemigos de ayer”, afirmó la agencia de noticias Fars, junto con otros medios de comunicación locales.

Con información de AFP.