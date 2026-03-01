Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

En la madrugada de este sábado, 28 de febrero, se generó una de las mayores tensiones para la paz mundial: Estados Unidos e Israel desplegaron un ataque militar contra Irán, en el que murió el ayatola Alí Jamenei y, según medios iraníes, más de 200 personas habrían fallecido.

El presidente Donald Trump justificó el ataque. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo en un video en la mañana de este sábado.

Trump explicó que Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales que podrían llegar a Estados Unidos, aunque, como se ha señalado en diferentes medios, no hay evidencia de esta afirmación; al igual que armas nucleares que amenazan a Estados Unidos y a sus aliados en Europa y la región.

Esta captura de imagen, tomada de la televisión estatal iraní y transmitida el 28 de febrero de 2026, muestra lo que se describe como el lugar de los mortíferos ataques estadounidenses e israelíes contra una escuela primaria de niñas en Minab. Foto: AFP

Pero, además, el mandatario estadounidense advirtió que esta operación militar busca derrocar al Gobierno de Teherán, que ha reprimido la oposición en el país y limitado las libertades.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un video que no se puede admitir que “el régimen terrorista asesino se dote de armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Según Swissinfo, el ataque tiene mayores dimensiones que el bombardeo que Trump ordenó en junio de 2025 contra las centrales nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan, en un intento de desmantelar el programa atómico iraní.

Este sábado, Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, afectando a países como Catar, Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. También ha intentado cerrar el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio mundial de petróleo, como medida de presión económica.

Los recientes ataques pusieron al mundo en alerta, más aún cuando se venían desarrollando conversaciones entre la Casa Blanca y Teherán para desescalar las tensiones, y buscar acuerdos y compromisos por parte de Irán.

Este año, la administración Trump ha dado golpes de poder, en especial en América, con los ataques a embarcaciones que transportan droga en el Pacífico y el Atlántico, pero también con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y con el trabajo conjunto con México, que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ahora, las operaciones estadounidenses trascienden las fronteras de esta región y llegan a Oriente Medio, en esta ocasión en alianza con Israel, para atacar a Irán.

Con esta decisión, el ajedrez internacional empieza a moverse frente a las tensiones políticas –con elecciones este año-, militares y de control regional, y económicas, estas últimas, en especial ligadas con el manejo y control de las fuentes petroleras, como ya pasó en Venezuela, el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

La ofensiva militar lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán introduce un nuevo foco de tensión geopolítica que podría tener un impacto inmediato en los mercados financieros globales cuando abran el lunes.

Estos son los cinco escenarios que se plantean tras los ataques a Irán este sábado.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán este sábado, 28 de febrero. La ofensiva se dio luego de las conversaciones entre Washington y Teherán que no lograron concretarse. Foto: Foto: AFP

1. ¿Adiós a la diplomacia?

Un informe de DW advierte que apenas el viernes anterior a los ataques todavía se hablaba de avances en las conversaciones nucleares entre Washington y Teherán. Poco después, Estados Unidos e Israel lanzaron agresiones en conjunto. La pregunta que se plantea es si era la diplomacia solo una fachada o si definitivamente fracasó.

El medio cita a Marcus Schneider, director del proyecto regional para la paz y la seguridad en Medio Oriente de la Fundación Friedrich Ebert en Beirut, quien señala que las posiciones estaban muy alejadas desde el inicio.

“En principio, las negociaciones nunca podrían haber tenido éxito, porque las posiciones eran extremadamente divergentes”, afirma. Lo que exigía Washington equivalía a “una capitulación total” y la República Islámica no estaba dispuesta a ello.

“Me parece que también hubo una valoración errónea de la naturaleza y el carácter de este régimen”, dijo Schneider. Al parecer, Washington esperaba que Teherán cediera ante el despliegue militar masivo, “pero un régimen tan ideológico no está dispuesto a hacerlo”.

Schneider también rechaza el razonamiento de Trump sobre la amenaza que representa Irán para Estados Unidos. Le parece “poco plausible” que Teherán planeara un ataque contra territorio estadounidense. Si se llegara a producir una guerra a gran escala, se trataría de una “guerra de elección”, es decir, una guerra que Estados Unidos libraría “porque quiere librarla”.

Los ataques a Irán se dieron en medio de las denuncias por la represión de protestas por parte del régimen. Foto: Anadolu via Getty Images

2. ¿Debilidad iraní?

La acción militar de este sábado parecía inevitable. Un informe de CNN advierte que desde hacía tiempo se preveía este desenlace con los mensajes de apoyo de Trump a los manifestantes contra el régimen iraní.

“Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo Trump en su video.

Y agregó: “A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, de las fuerzas armadas y de toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarán una muerte segura”.

Al parecer, este sería el momento adecuado para el ataque, de acuerdo con los planes de Estados Unidos e Israel, pues el régimen islámico estaba enfrentando no solo tensiones económicas, sino presiones sociales por las fuertes protestas de principio de año y los efectos de la represión que se estaban viviendo en Irán.

De hecho, tras los ataques de Estados Unidos e Israel se reportaron celebraciones espontáneas en Irán. En Teherán, residentes salieron a balcones y ventanas para gritar consignas, tocar bocinas y aplaudir tras los informes sobre la muerte del líder supremo Ali Jamenei y, según The Jerusalem Post, hubo festejos callejeros, con mensajes de apoyo a la intervención extranjera. Estas expresiones ocurren mientras el régimen intenta mantener el control tras el impacto en infraestructuras clave y la residencia del líder supremo.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu enfrentarán este año procesos electorales en sus países. Foto: GETTY

3. Tensiones políticas

Para Estados Unidos e Israel, el ataque de este sábado representa hechos significativos desde el campo político. En el caso de Netanyahu, la acción militar podría tener relevancia dado que se da como anticipo a unas elecciones este año y luego de un desgastante y traumático conflicto con Hamás, en la franja de Gaza.

En el caso de Trump, habría varios frentes en los que se estaría moviendo. Por un lado, en un año también electoral por elecciones intermedias en noviembre en las que se elige Congreso, va a tener presiones por parte del Congreso por esta operación que, al parecer, no fue informada en el Legislativo, pero que fortalece su discurso de seguridad nacional, en la búsqueda de apoyo interno para nuevas acciones militares en el exterior.

Por otro, el principal desafío de Trump será minimizar los riesgos de la intervención en Medio Oriente para que no se convierta en un hecho que lo perjudique políticamente al interior de Estados Unidos, por ejemplo, con soldados caídos en combate o con conflictos prolongados en esa región.

Además, una de las prioridades de Trump en sus discursos es la búsqueda de la paz y hasta alcanzar el Premio Nobel. Irán podría ser un eje fundamental de esta estrategia y de los planteamientos del mandatario estadounidense.

El ataque militar a Irán y la captura de Nicolás Maduro, el dictador venezolano a principios de este año, se enmarcan en una estrategia de política exterior de la administración Trump que busca desmantelar regímenes considerados amenazas globales. Foto: Fotomontaje SEMANA

4. ¿Venezuela 2.0?

¿Qué relación existe entre el ataque militar a Irán y la captura de Nicolás Maduro, el dictador venezolano a principios de este año? Los hechos se enmarcan en una estrategia de política exterior de la administración Trump, que busca desmantelar regímenes considerados amenazas globales.

Los eventos son vistos como parte de un mismo “modelo operativo” ejecutado por Estados Unidos. La captura de Maduro en Venezuela sirvió como un precedente táctico de éxito que precedió a la ofensiva masiva contra el programa nuclear iraní y el liderazgo del Ayatolá Alí Jamenei.

No hay que olvidar que Irán y el gobierno de Maduro mantenían una alianza de 20 años para la cooperación energética y militar. El régimen iraní condenó la captura de Maduro, calificándola de ilegal. Tras el operativo en Caracas, el presidente Donald Trump advirtió explícitamente que la flota enviada al Golfo Pérsico estaba lista para “cumplir su misión” de la misma forma que lo hizo en Venezuela si Irán no negociaba su programa nuclear.

Para algunos, en Irán, Trump podría apostar a un levantamiento popular o a un hecho más parecido a Venezuela, con un régimen debilitado que termine bajo la voluntad de la Casa Blanca. Sin embargo, un conflicto interno podría alcanzar niveles que no se podrían controlar y estallar una mayor tensión regional.

Las tensiones geopolíticas generadas por el ataque a Irán podrían elevar el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

5. La importancia del petróleo

La caída de Maduro y el ataque a las instalaciones iraníes han generado una inestabilidad crítica en la Opep, afectando directamente la producción y el precio global del petróleo.

El viernes pasado, un día antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el precio de la referencia Brent se acercó a los 73 dólares por barril, su nivel más alto en siete meses, acumulando un alza cercana al 20 % en lo corrido del año.

Según AmCham Colombia, citando analistas de Capital Economics, se estima que, incluso si el conflicto se mantiene contenido, el precio podría subir hacia los 80 dólares, nivel alcanzado durante la guerra de 12 días en Irán el año pasado. En un escenario más prolongado con afectaciones reales a la oferta, el crudo podría acercarse a los 100 dólares.

Precisamente, tras el ataque a Irán, diversos expertos coinciden en que el precio del ‘oro negro’ podría llegar a alcanzar los 100 dólares el barril, lo que supondría un incremento de más del 37 % respecto al precio de cierre del viernes.

Según un informe de Swissinfo, si se viera afectada la capacidad de producción de Irán, esto reduciría la oferta del mercado, lo que dispararía el precio del crudo hasta los 100 dólares.

Pero no es la única razón para un aumento en el valor del crudo. También podría subir ante la posibilidad del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Por allí pasa el 20 % de la producción mundial de petróleo. Se destaca la posición estratégica de Irán junto con otros países productores en Oriente Medio, zona en la que se concentra casi la mitad de las reservas mundiales.

El hecho de que el petróleo rompa la barrera de los 100 dólares por barril no es nuevo. Ya pasó en 2022 con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, así como entre 2011 y 2014 y en 2008, por conflictos en Oriente Medio. El precio máximo del barril de Brent se situó en los 146,08 dólares el 3 de julio de 2008.

Un incremento en el precio del crudo podría impulsar la inflación mundial que, si se da en un escenario de 100 dólares por barril, podría representar entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales a la inflación global.

Esto conllevaría a acciones de los bancos centrales para atajarla, subiendo las tasas de interés, en lugar de mantenerlas o reducirlas como está sucediendo en gran parte del mundo hoy.

De otro lado, si Trump logra en Irán, como en Venezuela, tener un régimen alineado con la Casa Blanca, podría tener mayor control de la producción petrolera. Sin embargo, aún es prematuro conocer cómo se desarrollarán en el futuro inmediato las tensiones en Irán.