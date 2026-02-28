Mundo

Netanyahu pidió “paciencia y fortaleza” tras ataque a Irán y celebró acciones de Donald Trump contra el régimen ayatolá

La acción militar de EE. UU. e Israel ya tuvo la primera respuesta iraní.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 6:32 a. m.
Benjamín Netanyahu y Donald Trump defendieron ataque contra Irán de este sábado 28 de febrero.
Benjamín Netanyahu y Donald Trump defendieron ataque contra Irán de este sábado 28 de febrero. Foto: Getty Images

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca “eliminar la amenaza existencial” de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

🔴 En Vivo | Estados Unidos e Israel atacan Irán: Donald Trump confirmó la ofensiva
Colapsos y columnas de humo en Teherán tras la ofensiva aérea de EE. UU. e Israel que dejó la ciudad en alerta máxima.
Colapsos y columnas de humo en Teherán tras la ofensiva aérea de EE. UU. e Israel que dejó la ciudad en alerta máxima. Foto: Foto: AP

“Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán”, ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo “histórico” del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.

El líder israelí ha planteado que la ofensiva conjunta “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino”; en este sentido, ha apelado a todos los grupos étnicos en Irán a “liberarse del yugo de la tiranía” y a “construir un Irán libre y pacífico”.

“Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha clamado ‘Muerte a Israel’ y ‘Muerte a Estados Unidos’. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo”, ha indicado para justificar el ataque militar contra Teherán.

Mundo

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Mundo

Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

Mundo

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

Mundo

Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”

Mundo

🔴 En Vivo | Estados Unidos e Israel atacan Irán: Rusia condena los ataques a Oriente Medio: “Catástrofe”

Mundo

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

Mundo

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, habla en SEMANA de los ocho meses detenido por el régimen de Maduro

Mundo

Israel y Bojacá ponen en marcha planta de tratamiento de agua en zona rural

Mundo

“Explicar los desafíos de la guerra al mundo ha sido difícil”: Michel Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos

“No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”, ha afirmado, en alusión al programa nuclear iraní, en medio de las negociaciones que tenían lugar entre Estados Unidos e Irán que se han visto cortadas abruptamente por la ofensiva militar.

Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”
x
el primer ministro de Israel ha pedido “paciencia y fortaleza” a su ciudadanía. Foto: Anadolu via Getty Images

“Paciencia y fortaleza”

En clave interna, el primer ministro de Israel ha pedido “paciencia y fortaleza” a su ciudadanía, toda vez que el país se ha convertido en el primer objetivo en la represalia militar de Irán tras los ataques de este sábado.

“Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros”, ha reclamado Netanyahu, quien en todo caso ha asegurado que si los israelíes “permanecen unidos, lucharán juntos y garantizarán juntos la eternidad de Israel”.

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.

En un mensaje en la misma línea que Netanyahu, el Ejército ha indicado que se trata de “una amplia operación conjunta” que tiene el objetivo de “debilitar por completo al régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales para Israel a lo largo del tiempo”.

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán
x
Las Fuerzas de Defensa de Israel han insistido en que Teherán “no ha abandonado su plan de destruir Israel”. Foto: Anadolu via Getty Images

Las Fuerzas de Defensa de Israel han insistido en que Teherán “no ha abandonado su plan de destruir Israel” y ha estado “financiando, entrenando y armando a sus representantes posicionados en las fronteras de Israel” los últimos años. “Estas acciones constituyen una amenaza existencial para Israel y suponen un peligro para Oriente Próximo y el mundo en su conjunto”, han asegurado.

Este sábado, Donald Trump ha cumplido sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que es para fines pacíficos.

Más de Mundo

Irán se enfrenta con Israel en medio de bombardeos que han afectado a zonas repletas de civiles.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán

Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán este sábado, 28 de febrero.

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

Donald Trump y los ataques en Irán.

Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”

Columna de humo y desastres cubren el horizonte de Teherán después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

🔴 En Vivo | Estados Unidos e Israel atacan Irán: Rusia condena los ataques a Oriente Medio: “Catástrofe”

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

“El hecho de que esté Delcy Rodríguez allí inquieta a muchos”.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, habla en SEMANA de los ocho meses detenido por el régimen de Maduro

ED 2275

Entre sirenas y bombardeos: un joven colombiano narra en SEMANA cómo mantiene la normalidad en Ucrania tras cuatro años de guerra

Es el primer respaldo legislativo tras seis meses de gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado.

Argentina aprueba la polémica reforma laboral de Javier Milei: estos son los cambios clave en despidos, huelga y jornada laboral

Noticias Destacadas