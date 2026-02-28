Mundo

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

En un discurso desde su residencia en Palm Beach, en Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura”

Redacción Mundo
28 de febrero de 2026, 5:32 a. m.
La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán.
La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán. Foto: AP

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, afirmaron los Guardianes de la Revolución, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.

Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.

Mundo

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, habla en SEMANA de los ocho meses detenido por el régimen de Maduro

Mundo

Entre sirenas y bombardeos: un joven colombiano narra en SEMANA cómo mantiene la normalidad en Ucrania tras cuatro años de guerra

Mundo

Argentina aprueba la polémica reforma laboral de Javier Milei: estos son los cambios clave en despidos, huelga y jornada laboral

Mundo

Avión de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrelló contra varios carros cerca del aeropuerto de La Paz; decenas de heridos y fallecidos

Empresas

Megafusión en Hollywood: Paramount acuerda la compra de Warner Bros. en una operación millonaria

Mundo

Ataque a Irán: los posibles escenarios para Estados Unidos ante una escalada del conflicto

Mundo

Cilia Flores sería pieza clave en red criminal y el tráfico de drogas junto a Nicolás Maduro; la justicia de Estados Unidos revela detalles

Mundo

Este es el país europeo donde el gobierno paga más de 50 millones de pesos para que la gente viva en el campo

Política

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE. UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Estados Unidos

El agricultor de 86 años que le dijo "no" a 15 millones de dólares de Silicon Valley

Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.

En un discurso desde su residencia en Palm Beach, en Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump a los iraníes, a quienes exhortó a “tomar el control” de su gobierno.

En desarrollo...

