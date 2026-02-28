Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, afirmaron los Guardianes de la Revolución, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.

Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.

Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.

En un discurso desde su residencia en Palm Beach, en Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump a los iraníes, a quienes exhortó a “tomar el control” de su gobierno.

En desarrollo...