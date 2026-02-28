Donald Trump habló tras ataque de Estados Unidos a Irán y lanzó nueva advertencia: “Va a ser totalmente destrozada”

El presidente Donald Trump habló tras la ofensiva que Estados Unidos, junto a Israel, lanzó contra Irán durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero.

El mandatario norteamericano aseguró que se trata de una operación militar “masiva” y que tiene como objetivo acabar con el régimen de los ayatolás, para proteger a la nación norteamericana y al resto del mundo.

“Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional”, comentó.

Los ataques comenzaron durante la madrugada de este sábado. Foto: Foto: AFP

“Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su armada”, añadió.

El inquilino de la Casa Blanca sostuvo que se trata de un “mensaje muy claro” y con el que se quiere evitar que el régimen obtenga alguna arma nuclear. De hecho, calificó la acción como una “misión noble”.

Asimismo, el presidente norteamericano le hizo un llamado a la Guardia Revolucionaria Iraní para que deponga las armas y la situación se solucione rápidamente.

Incluso, fue más allá y a los dirigentes militares les ofreció “inmunidad”, si es que se rinden, o, de lo contrario, van a enfrentar una “muerte segura”.

El presidente le pidió a los iraníes no salir de casa mientras que avanza el ataque. Foto: AP

“Han intentado reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando sus misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos y aliados de Europa, a nuestras tropas en el extranjero, y muy pronto a Estados Unidos”, expresó.

El jefe de Estado norteamericano también le habló directo al pueblo iraní y les pidió no salir de sus viviendas debido al peligro que hay, y señaló, además, que una vez se termine la ofensiva, ellos se tendrán que hacer cargo de su país.

“Cuando hayamos terminado, tomad el Gobierno. Será de ustedes para que se hagan con él. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, mencionó.

Por otra parte, fue claro al advertir que en esta oportunidad, muy distinto a lo que pasó en Venezuela, Estados Unidos puede sufrir bajas. “Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse”, dijo.

“A menudo ocurre en la guerra. No lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro”, complementó.

Trump se encuentra ahora mismo en Mar-a-Lago (Florida); desde allí está pendiente de cómo está avanzando el ataque a Irán, por lo que se espera que, una vez se tengan los primeros resultados, sea él mismo quien los informe a través de sus redes sociales.