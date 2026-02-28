El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

Estados Unidos bautizó su ataque contra objetivos militares en Irán como “Operación Furia Épica”, anunció el sábado el Departamento de Defensa.

El Pentágono, por su parte, anunció el nombre en una publicación en redes sociales junto a un emoticón de la bandera estadounidense. Sin embargo, no dio más detalles de la operación.

Siga acá el minuto a minuto:

7:15 a.m. La Unión Europea pide moderación

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron “a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”.

“Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, añadieron.

7:10 a.m. Australia a favor de los ataques estdounidenses

Australia apoya la acción de Estados Unidos para impedir que Irán se dote de armas nucleares, declaró el primer ministro Anthony Albanese: “Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales”, escribió en X.

“Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y (…) siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, añadió.

Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.



For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.



— Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2026

7:05 a.m. Corea del Sur pide un cese de hostilidades

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación actual relacionada con Irán y exhorta a todas las partes a desplegar todos los esfuerzos posibles para apaciguar las tensiones en la región”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.

“Nuestro gobierno también hace todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos que se encuentran en Irán”, se indicó en la misma nota.

7:00 a.m. Noruega se pronuncia sobre los ataques en Oriente Medio

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega lamentó que las negociaciones entre Teherán y Washington “no hayan desembocado en una solución diplomática” del conflicto, al tiempo que consideró esencial impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

“Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que ahora tengamos una nueva guerra a gran escala en Oriente Medio”, declaró Espen Barth Eide al canal NRK.

6:50 a.m. La prioridad de Francia es la protección de sus ciudadanos y de sus fuerzas en la región de Oriente Medio

“Estamos claramente en una situación en la que hay una escalada militar en curso. Hay que ver qué ocurre en las próximas horas”, declaró la ministra francesa delegada de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, pocos minutos después del anuncio de los ataques.

6:45 a.m. Líbano no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán

“Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad”, declaró Nawaf Salam en la red social X.

6:40 a.m. La ministra de Relaciones Exteriores sueca llamó a “la moderación” en una región “ya de por sí tensa”.

“Irán tiene una gran responsabilidad en la evolución negativa de la situación en la región y en los riesgos para la seguridad en Occidente. En una región ya tensa, el gobierno exhorta a la moderación y a un retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas”, escribió Maria Malmer Stenergard en X.

6:35 a.m. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exige una desescalada de las hostilidades

“Rechazamos la acción militar unilateral de EE. UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”, añadió en un mensaje publicado en la red social X.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

6:30 a.m. Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una “catástrofe”

Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una “peligrosa aventura” que amenaza a Oriente Medio con una “catástrofe”.

“Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo en una peligrosa aventura que acerca a la región a una catástrofe humanitaria, económica y radiológica”, indicó la cancillería rusa en un comunicado.

“Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”, añadió el ministerio ruso de Exteriores.

6:20 a.m. “El Congreso no ha recibido información”

De acuerdo con CNN, el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, criticó al gobierno de Donald Trump por no proporcionar al Congreso “información o inteligencia real” antes de los ataques en Irán.

Señaló que el presidente Trump “apenas mencionó a Irán durante el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. No definió el objetivo. El Congreso no ha recibido información ni inteligencia real, y es difícil justificar una acción sin fundamento”.

6:18 a.m. Ataques israelíes en el sur de Irán matan a cinco niñas en una escuela

Ataques israelíes alcanzaron una escuela en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, causando la muerte de cinco niñas, informó un responsable provincial citado por medios estatales.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra el condado de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada y, hasta ahora, se reportan cinco alumnas muertas”, declaró un vicegobernador en un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA.

6:15 a.m. Sube a 24 muertos el balance de ataque a escuela iraní, atribuido a Israel

6:10 a.m. La preocupación de Trump: la “libertad” del pueblo iraní

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, el presidente Donald Trump tuvo una breve conversación con The Washington Post. En la llamada, que se dio después de las cuatro de la mañana del sábado, el mandatario de los Estados Unidos dijo que su principal preocupación es la “libertad” del pueblo iraní y que Estados Unidos está trabajando para hacer de Irán un lugar “seguro”.

“Todo lo que quiero es libertad para la gente”, informó el Post.

“Quiero una nación segura y eso es lo que vamos a tener”, añadió el presidente.

5:50 a.m. Varias aerolíneas anuncian suspensión de vuelos hacia Oriente Medio

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut “debido a la situación de seguridad” en estos destinos.

La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.

5:30 a.m.: La UE retira a su personal no esencial de Oriente Medio

La Unión Europea anunció este sábado la retirada de su personal no esencial de Oriente Medio, por considerar que la situación en toda la región es peligrosa, a raíz de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Los últimos acontecimientos en todo Oriente Medio son peligrosos. El régimen de Irán ha matado a miles de personas”, apuntó en redes sociales la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

5:20 a.m.: Presidente Donald Trump confirma ataque contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

Con información de AFP.

En desarrollo…