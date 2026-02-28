Mundo

Caos en Dubái: evacúan a ciudadanos del aeropuerto internacional por ataque reportado

El Aeropuerto Internacional de Dubái habría suspendido sus actividades por tiempo indefinido.

Redacción Mundo
28 de febrero de 2026, 6:40 p. m.
Al parecer un misil balístico o un dron iraní habría alcanzado instalaciones aeroportuarias en los Emiratos Árabes Unidos.
El ataque atribuido a Estados Unidos y Israel contra Irán desató este sábado, 28 de febrero, una fuerte disrupción en la aviación de Oriente Próximo, con cancelaciones de vuelos que se extienden a distintas regiones del mundo. El organismo regulador de la Unión Europea recomendó evitar operaciones aéreas en la zona, mientras miles de pasajeros, aeronaves y tripulaciones permanecen retenidos en terminales internacionales.

El impacto más significativo se ha presentado en Dubái, donde el Aeropuerto Internacional de Dubái habría suspendido sus actividades por tiempo indefinido. El cierre de este lugar clave, considerado un enlace esencial entre Occidente y Asia, altera rutas globales y provoca un efecto dominó en el tráfico aéreo internacional.

“Se recomienda a los pasajeros no viajar al aeropuerto en este momento y que contacten directamente con sus respectivas aerolíneas para obtener las últimas actualizaciones sobre sus vuelos”, señaló un portavoz del aeropuerto de Dubái.

Según informes preliminares difundidos en redes sociales, un misil balístico o un dron iraní habría alcanzado instalaciones aeroportuarias en los Emiratos Árabes Unidos. Además, videos compartidos muestran columnas de humo sobre una terminal, activación de alarmas de incendio y la evacuación de pasajeros y personal ante la emergencia.

El hecho presentado en el aeropuerto ha dejado, hasta el momento, un saldo de al menos cuatro personas heridas: “Cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada”, explicó la Oficina de Prensa de Dubái en un mensaje publicado en redes sociales.

Los planes de contingencia en marcha permitieron la evacuación de los pasajeros (...) Aeropuertos de Dubái confirma daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido”, informaron las autoridades.

A diario, por esta terminal aérea transitan cerca de 2.000 aeronaves de más de un centenar de aerolíneas, por lo que su paralización afecta a rutas de prácticamente todo el planeta. Además, los aeropuertos de Dubái, Doha y Abu Dhabi operan como un gran centro de conexión global para pasajeros y carga, una función que ahora queda interrumpida.

Ante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel contra Irán, las aerolíneas cancelaron cerca de la mitad de sus operaciones hacia Qatar e Israel y alrededor del 28% de los vuelos con destino a Kuwait, según datos preliminares de la consultora Cirium.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) instó a las compañías a evitar el espacio aéreo afectado por la escalada militar, en un contexto de represalias en la región.

