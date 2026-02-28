Mundo

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

El mandatario estadounidense aseguró que los bombardeos continuarán “ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario”.

28 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
El presidente Donald Trump aseguró que Alí Jamenei murió en el ataque de este sábado en Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado, 28 de febrero, la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en el marco de los ataques lanzados junto a Israel.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de la red social Truth Social.

Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, agregó el mandatario norteamericano.

Según Trump, el ayatolá “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” en colaboración con Israel. “Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, afirmó sobre la operación que acabó con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

En palabras del presidente de Estados Unidos, “esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país” y en una llamada a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria aseguró que pueden tener “inmunidad” si se rinden en este momento.

Mensaje de Donald Trump sobre el líder iraní Alí Jamenei en su cuenta de Truth Social.
“Esperemos que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece”, insistió al hacer un llamado a acelerar una transición.

“No solo ha muerto Jamenei, sino que el país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado”, afirmó, para acabar su mensaje afirmando que la operación militar seguirá con “bombardeos intensos y precisos” durante “toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Próximo”.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco.

🔴 En vivo | Irán advierte que Israel y Estados Unidos “lamentarán” los ataques

Washington declaró que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel.

Teherán denunció una “agresión militar criminal” que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y lanzó ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

*Con información de Europa Press y EFP

