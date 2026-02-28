El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este sábado que hay “muchas señales” de que el líder supremo Alí Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

“Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida”, aseguró el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní.

Netanyahu tachó de “tirano” a Jamenei, acusándolo de promover el “terrorismo” por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según defendió el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado mató a “varios de los principales líderes” de Irán implicados en el programa nuclear, aseguró Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como “histórica”, indicó que Tel Aviv continuará atacando “varios objetivos del régimen”.

En un mensaje a la ciudadanía iraní, indicaron que se presenta una enorme “oportunidad” de hacer caer el régimen, insistiendo en que tendrá “su momento” para salir a las calles y “acabar el trabajo” para conseguir derrocar a la República Islámica.

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 11:00 de la noche, hora local, en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció poco antes que había “muchos indicios” de que el guía supremo iraní había muerto este sábado. Incluso, medios israelíes afirman que Donald Trump y Netanyahu vieron una foto del cadáver de Jamenei.

Precisamente, Trump señaló este sábado que “gran parte” de los líderes de Irán cayeron en el ataque lanzado junto a Israel a primera hora del día, en una operación que provocó la represalia de Teherán con ataques contra los países del golfo Pérsico.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, el presidente estadounidense insistió en que “gran parte” de la cúpula de la República Islámica cayó en la ofensiva.

“No lo sabemos todo, aunque gran parte sí. Fue un ataque muy poderoso”, manifestó en una entrevista telefónica en la que no identificó en concreto a los líderes que habrían sido eliminados.

Donald Trump y los ataques en Irán. Foto: Foto 1: AP / Foto 2: AFP

Según explicó, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está yendo “muy bien” y apuntó que la operación se prolongará en el tiempo. “Todo el tiempo que queramos, en realidad. Pero ya ha causado tanto daño”, indicó sobre la duración de la operación bautizada como ‘Furia Épica’.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco.

Washington declaró tras el ataque que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

La afirmación sobre la muerte del líder supremo se da después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, asegurará que Jamenei logró escapar de los ataques perpetrados este sábado, 28 de febrero.

“Ali Jamenei está vivo y el presidente también. Casi todos los funcionarios están sanos y salvos, solo perdimos uno o dos comandantes, pero no es un gran problema eso para nosotros…”, dijo el ministro Abbas Araghchi.

*Con información de AFP y Europa Press