Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

El segundo país más grande de Oriente tiene una ubicación estratégica para el comercio, además de ser rico en petróleo y gas.

Redacción Mundo
28 de febrero de 2026, 7:13 a. m.
La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán.
La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán. Foto: AP

Irán, contra el que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques este sábado 28 de febrero, es un país enorme de Oriente Medio, que dispone de importantes recursos naturales, principalmente gas y petróleo.

🔴 En Vivo | Estados Unidos e Israel atacan Irán: “El Congreso no ha recibido información ni inteligencia real”

Estas son cinco cosas a saber sobre la República Islámica de Irán.

Diversidad étnica

Más de 85 millones de personas viven en Irán, de las cuales tres cuartas partes en zonas urbanas, según los datos del último censo. Su capital, Teherán, cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes. Mashhad (noreste), Isfahán y Shiraz (centro) figuran entre las otras grandes ciudades.

Irán es un país cultural y étnicamente diverso. Aunque los persas son mayoritarios, existen amplias minorías de azerbaiyanos, lures, kurdos, árabes, baluches y turcomanos. El persa es la lengua oficial y la más utilizada en la administración, los medios y en la educación, pero en muchas regiones se hablan dialectos u otras lenguas como el azerí, el lori, el kurdo, el gilakí, el baluchi y el árabe.

Columnas de humo y destrucción tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán.
Columnas de humo y destrucción tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán. Foto: Foto: AFP

Mayoría musulmana

Irán es un país de mayoría musulmana, con más del 90 % de su población adscrita al islam chiita (es el mayor país de mayoría chiita del mundo). Los sunitas, esencialmente concentrados en las provincias fronterizas con Irak, Pakistán y Afganistán, constituyen la otra gran parte.

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzaron ataque contra el corazón del poder en Irán

Las minorías religiosas reconocidas oficialmente por la Constitución incluyen a cristianos, judíos y zoroastrianos. Cada una de ellas cuenta con un representante en el Parlamento. Sin embargo, la confesión bahaí, una religión abrahámica, está prohibida y es perseguida desde la Revolución Islámica.

Petróleo y gas

Irán posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, con alrededor del 10 % de las reservas mundiales de petróleo y aproximadamente el 15 % de las reservas de gas natural, lo que hace de este país uno de los más ricos en hidrocarburos.

Este sector es el principal pilar de la economía, ya que representa directa e indirectamente hasta el 30 % del PIB, y una proporción mucho mayor de los ingresos por exportaciones y de los ingresos estatales.

También cuenta con un sector industrial diversificado que incluye la petroquímica, la siderurgia, el cemento y la construcción, la industria automovilística, la minería, la agricultura y la industria agroalimentaria. El sector servicios representa una parte creciente del PIB. Pero las sanciones, la hiperinflación, la depreciación de la moneda nacional y las ineficiencias estructurales obstaculizan el crecimiento en los últimos años.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán este sábado, 28 de febrero.
El ataque estadounidense se efectuó sorpresivamente este sábado. Foto: Foto: AFP

Ubicación estratégica

Irán ocupa una situación estratégica entre Europa y Asia y es el segundo país más grande de Oriente Medio en términos de superficie, solo por detrás de Arabia Saudita. Comparte fronteras terrestres con Irak, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán.

Irán controla la orilla norte del estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave a nivel mundial para el tráfico de petróleo y gas natural licuado, lo que hace de este país un actor principal en el comercio mundial de hidrocarburos.

Tiene como vecinos al sur a Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Al norte, Irán limita con el mar Caspio, la mayor masa de agua interior del mundo, que comparte en particular con Rusia y que es una región importante para la pesca, las rutas comerciales y los recursos energéticos marinos.

Su posición geográfica ha convertido históricamente a Irán en un actor imprescindible para el comercio, pero en los últimos años, debido a las sanciones y a las tensiones geopolíticas, muchos países evitan esta ruta.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

República Islámica

Con la Revolución Islámica en 1979, que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlevi (un aliado de Estados Unidos), Irán se convirtió en una República Islámica, que combina instituciones republicanas y poder clerical. El líder supremo es desde 1989 el ayatolá Alí Jamenei, comandante en jefe de las fuerzas armadas y con autoridad sobre el poder judicial y la televisión estatal. También tiene la última palabra sobre todas las decisiones estratégicas.

El presidente es elegido por sufragio universal cada cuatro años y dirige el poder ejecutivo. Masud Pezeshkian ocupa este cargo desde 2024. Los candidatos a la presidencia deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, un poderoso órgano no electo compuesto por religiosos y juristas. El Consejo examina y puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

La República Islámica y sus instituciones son defendidas por los Guardianes de la Revolución, su ejército ideológico, que controla además sectores enteros de la economía.

Con información de AFP.

