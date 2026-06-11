Financial Times asegura que Abelardo de la Espriella “es el favorito en la segunda vuelta”

“Abogado, fan de Donald Trump y ciudadano”, así describe John Reed, uno de los editores y corresponsales del prestigioso medio británico Financial Times al candidato colombiano Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella (87 %) tiene mayores posibilidades de llegar a la Presidencia que Iván Cepeda (14 %), según Polymarket

Reed aseguró que Abelardo tiene un tigre como avatar y “es el favorito antes de la segunda vuelta para Colombia el 20 de junio primero”, contra Iván Cepeda, “el candidato de la izquierda en movimiento”.

El análisis que hizo el editor asegura que “su barba y patillas” hace que se asemeje al presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su logotipo de tigre recuerda al León que Javier Milei usó en su campaña de marca política antes de ser presidente.

Abelardo de la Espriella, a rightwing populist outsider who calls himself ‘The Tiger’, is the frontrunner in Colombia’s presidential run-off on June 21. John Reed explains why he is the favourite to win. pic.twitter.com/xs5rgp4vIw — Financial Times (@FT) June 11, 2026

“Una plataforma amigable con los negocios que incluye planes para abrir Colombia al fracking”, dice el Financial Times, asegurando que su movimiento político “se llama defensores de la patria y prometió un aumento de la acción militar en el campo”.

“El tigre quiere construir relaciones más cercanas entre Bogotá y Washington”, tras una tensa presión que mantiene la izquierda actual en cabeza del presidente Gustavo Petro

“De la Espriella también es partidario de Israel” dice el perfil realizado por el editor del medio sobre el candidato y en otro momento, habló de Cepeda como uno de los líderes de izquierda mas controvertidos.

Colombia elegirá al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del país, en medio de la peor ola de violencia de la última década y con un grave déficit fiscal.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

Admirador de Donald Trump, el ultraderechista promete mano dura contra el crimen y austeridad para recortar el gasto público.

Por su parte, el izquierdista Cepeda propone mantener un Estado con fuerte inversión social y seguir con los diálogos de paz con los grupos armados que impulsó Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá prohibió recientemente a de la Espriella usar su característico lema “firmes por la patria” y cualquier símbolo nacional de Colombia.

El abogado, de 47 años, replica usualmente el saludo militar de las fuerzas armadas y usa insignias nacionales como parte de su campaña en mítines políticos, repletos de banderas de Colombia.

Abelardo de la Espriella Foto: AP

De la Espriella es la opción favorita contra el senador izquierdista Iván Cepeda en el balotaje del 21 de junio, según las últimas encuestas.