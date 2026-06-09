Inversores auguran un “punto de inflexión” positivo para Colombia con Abelardo de la Espriella, según el Financial Times

Según un análisis publicado por el diario británico Financial Times, los mercados financieros han reaccionado con optimismo al resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo cerca del 44 % de los votos y se consolidó como favorito para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

El medio relata que inversionistas internacionales han incrementado sus apuestas sobre la deuda colombiana ante la expectativa de que un eventual gobierno del candidato de derecha impulse una mayor disciplina fiscal y marque distancia de las políticas económicas del presidente saliente, Gustavo Petro.

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La publicación señala que los bonos soberanos colombianos registraron esta semana su mejor desempeño en tres años. El rendimiento de los títulos de referencia a diez años cayó cerca de 0,9 puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 12,3 %, lo que refleja una mayor demanda por parte de los inversionistas. Paralelamente, el peso colombiano alcanzó su nivel más fuerte frente al dólar desde 2021, cotizándose alrededor de los 3.600 pesos por dólar.

De acuerdo con Financial Times, los mercados interpretaron el resultado electoral como una señal de posible cambio frente al deterioro de las cuentas fiscales registrado durante los últimos años. El déficit del Gobierno colombiano superó el 6 % del PIB el año pasado, mientras que la inflación continúa por encima de la meta del Banco de la República.

Abelardo de la Espriella despierta subidas en el mercado internacional. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Creo que podría ser un verdadero punto de inflexión para Colombia”, afirmó Nicolás Jacquier, gestor de cartera de renta fija de mercados emergentes en Ninety One, citado por el diario británico. Según el analista, una eventual victoria de De la Espriella podría alejar al país de una trayectoria de deterioro fiscal y de lo que describió como una “erosión” de la independencia del banco central.

La publicación recuerda que durante los últimos años los mercados han mostrado preocupación por el aumento del gasto público y por las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. El banco central elevó este año su tasa de interés hasta el 11,25 % para contener la inflación, que en abril se ubicó en 5,7 % anual, todavía lejos de la meta oficial del 3 %.

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Los inversionistas también han seguido de cerca las críticas lanzadas por Petro contra el emisor. El presidente llegó a calificar al Banco de la República como una institución “fascista”, mientras que el entonces ministro de Hacienda abandonó una reunión de la junta directiva en señal de protesta por las decisiones sobre tasas de interés.

Abelardo de la Espriella. Candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sin embargo, no todos los analistas comparten el entusiasmo de los mercados. Financial Times cita a expertos que consideran que las propuestas fiscales del candidato carecen de detalles sobre su implementación y enfrentarán obstáculos políticos en el Congreso. Analistas de BCA Research advirtieron que, aunque sus planteamientos son “favorables en términos generales”, podrían resultar difíciles de ejecutar sin mayorías legislativas.

Aun así, varios gestores de fondos consideran que la posibilidad de un cambio de rumbo económico ya está siendo incorporada por los inversionistas. “La expectativa del mercado es que será mucho más prudente en materia fiscal”, afirmó Viktor Szabo, director de inversiones de Aberdeen, quien atribuyó el reciente repunte de los bonos tanto a las perspectivas de un gobierno de De la Espriella como a la reducción de las probabilidades de una victoria del candidato oficialista Iván Cepeda.

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Con la segunda vuelta programada para el 21 de junio, los mercados seguirán atentos a una contienda que no solo definirá el próximo presidente de Colombia, sino también las expectativas económicas de inversionistas nacionales e internacionales.