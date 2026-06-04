Tras petición de Abelardo de la Espriella, Estados Unidos sentencia a quienes compren votos en Colombia: les podrían retirar las visas

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, se manifestó en su cuenta de X sobre las elecciones en Colombia, haciendo énfasis en las declaraciones que dio el secretario de Estado, Marco Rubio, en las que advertía acerca de las posibles consecuencias que tendrían las personas que ayudaran a fraguar un fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”, dijo el funcionario del gobierno estadounidense.

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Posteriormente, habló acerca de las advertencias y posibles sanciones para todos aquellos que intenten manipular las elecciones de alguna forma, haciendo énfasis en las regiones donde existe la advertencia sobre la posibilidad. “Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes”, aseguró.

“Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman el Quitavisas!“, manifestó Landau en su cuenta de X en referencia al posible fraude durante los comicios.

Abelardo de la Espriella y Christopher Landau sobre compra de votos en el caribe colombiano. Foto: Semana

De inmediato, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se manifestó al respecto del mensaje del funcionario en su cuenta de X. Esto también a través de su cuenta de X, donde puso un corto mensaje que dice: “Tengo la lista, querido subsecretario”, junto a su firma.

Durante su entrevista con SEMANA, fue el mismo Abelardo de la Espriella quien lanzó dicha propuesta para perseguir a los clanes que, asegura él, compran votos en el Caribe y que, según él, están preparando un plan de fraude de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista Ofac y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, manifestó el candidato.

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El miércoles 3 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, rompió el silencio durante una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington. “Les aseguro que seremos muy firmes para garantizar elecciones libres y justas en Colombia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, dijo el secretario de Estado, sin dar más detalles al respecto.