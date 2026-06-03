Marco Rubio advierte sobre fraude en las elecciones presidenciales en Colombia: “Seremos muy firmes”

Durante una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, habló directamente sobre las elecciones presidenciales en Colombia y los riesgos de fraude electoral de cara a la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Les aseguro que seremos muy firmes para garantizar elecciones libres y justas en Colombia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, dijo el secretario de Estado, sin dar más detalles al respecto.

Marco Rubio descarta a Colombia como aliado de Estados Unidos y señala a Gustavo Petro como “problemático”

La respuesta del secretario de Estado se dio luego de una pregunta de la representante María Elvira Salazar sobre si el gobierno de Washington estaba dispuesto a sancionar con sanciones de la OFAC, también llamada Lista Clinton, a quienes participen en ese tipo de fraude durante las elecciones presidenciales, con medidas como la cancelación de sus visas estadounidenses o las de sus familiares.

Durante su entrevista con SEMANA, el candidato Abelardo de la Espriella fue quien lanzó dicha propuesta para perseguir a los clanes que, asegura él, compran votos en el Caribe y que, según él, están preparando un plan de fraude de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista Ofac y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, manifestó el candidato.

El día martes, durante la primera sesión del secretario de Estado ante el Congreso, Marco Rubio arremetió contra el presidente Gustavo Petro y las políticas del mandatario que han afectado la relación diplomática entre Washington y la Casa de Nariño.

La polémica se dio cuando Rubio nombró la lista de países que no están alineados con las políticas de Washington. “La excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático”, manifestó el secretario de Estado.

Rubio manifestó que ahora Estados Unidos cuenta con “una coalición de países amigos”, a los que destacó por haberse alineado para trabajar junto a Washington en “los difíciles temas de seguridad” para la región, esto alineado con la creación del llamado Escudo de las Américas, donde hay países con gobiernos de derecha afines a Trump, como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.

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