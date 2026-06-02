Ante el Senado de Estados Unidos, Marco Rubio acusó a Cuba de financiar a las Farc y el ELN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al gobierno cubano de respaldar organizaciones consideradas terroristas colombianas, y de permitir operaciones de inteligencia de China y Rusia en la isla, durante una audiencia ante la comisión de relaciones exteriores del Senado estadounidense.

Las declaraciones surgieron cuando Rubio fue consultado sobre la decisión de la administración de Donald Trump de mantener a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a pesar de las presiones de varios gobiernos extranjeros a reconsiderar la medida contra el régimen socialista de la isla.

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“Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Durante su intervención, Rubio mencionó específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las Farc y a sus disidencias como ejemplos de organizaciones que, según sostuvo, recibieron apoyo de parte del gobierno de La Habana.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Rubio insistió en que Cuba ha desempeñado un papel histórico en el respaldo de movimientos armados de inspiración marxista en América Latina. “Si se observa la región y se examinan todas estas organizaciones terroristas de izquierda y marxistas, se puede ver que, en muchos casos, Cuba ha patrocinado el terrorismo y respaldado a esos grupos”, agregó.

El secretario de Estado también aseguró que el gobierno cubano mantiene cooperación con potencias consideradas rivales estratégicas de Washington. “La isla continúa albergando una cantidad considerable de instalaciones de inteligencia para la recopilación de información en nombre de China y Rusia”, manifestó Rubio durante la comparecencia.

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Ante la pregunta de cómo funcionaba el liderazgo en la isla, Rubio fue contundente al respecto. “Cuba en realidad no está controlada por el gobierno. Cuba está controlada por una empresa holding militar llamada GAESA. GAESA posee prácticamente todo, y ni un centavo de ese dinero se transfiere al tesoro público”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

También, mostró sus reparos sobre las relaciones que sostiene Washington con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, dejando al país fuera de su lista como aliado de la administración Trump.

“En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos”, inició el funcionario desde el Capitolio en Washington.

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“La excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático”, manifestó Rubio.