“Es un fugitivo de la justicia”: Marco Rubio sorprende con declaraciones sobre Raúl Castro tras acusación judicial

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se refirió a la situación del exdictador cubano, Raúl Castro, tras la acusación formal del Deprtamento de Justicia en su contra, conocida ayer miércoles, 20 de mayo.

“No voy a hablar sobre lo que haremos para traerlo (…) en este punto él es un fugitivo de la justicia“, dijo Rubio.

Los cargos contra Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, líder de la revolución que triunfó en 1959, se derivan del derribo de dos aviones civiles pilotados por anticastristas en 1996. Murieron cuatro, tres de ellos estadounidenses.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sobre la imputación del expresidente cubano Raúl Castro:



🗣️"En este punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia de Estados Unidos". pic.twitter.com/Zt1jQ3iGzO — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 21, 2026

En aquel entonces, Raúl Castro era ministro de Defensa.

Además del asesinato de cuatro personas, Castro ha sido acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y de destrucción de aeronaves.

Por otro lado, Rubio dijo que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

“Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará”, dijo Rubio a los periodistas.

El secretario de Estado Marco Rubio habla con la prensa antes de abordar su avión en la base de la Reserva Aérea de Homestead, el jueves 21 de mayo de 2026. Foto: Julia Demaree Nikhinson/Pool AP

Estados Unidos ha logrado distribuir seis millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica, una condición que despierta fricciones con La Habana.

“No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos”, advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa conocida como Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles.

Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington también anunció el miércoles la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro, por el derribo de dos avionetas en 1996.

“Nuestra preferencia para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado”, añadió Rubio.

El presidente cubano Raúl Castro habla durante un acto para conmemorar el 59.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro en 1953, el 12 de julio de 2012, en Guantánamo, Cuba. Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump, que ha asegurado varias veces en los últimos meses que Cuba sería el próximo objetivo tras la operación militar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la actual guerra en Irán, precisó el miércoles que no veía necesaria “una escalada”.

“Tengo en el bolsillo una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución” de la ayuda, aseguró Rubio.

Con información de AFP*