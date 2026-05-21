China y Rusia toman postura tras acusación contra Raúl Castro y envían mensaje a Donald Trump

China denunció el jueves el “abuso de los medios judiciales”, después de que Estados Unidos inculpara al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

Estados Unidos despliega un poderoso portaaviones de guerra en el Caribe e incrementa la presión sobre Cuba

“China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y (...) se opone al abuso de los medios judiciales”, declaró a la prensa un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, al ser preguntado por los cargos presentados por Estados Unidos.

El funcionario aseguró que China también “se opone a las presiones ejercidas por fuerzas externas contra Cuba, bajo cualquier pretexto”.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“La parte estadounidense debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso”, afirmó Guo Jiakun, agregando que “China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacionales y se opone a la injerencia externa”.

Por su parte, el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, también aprovechó para mostrar su rechazo a la decisión que fue publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Los cargos presentados hoy contra el General de Ejército Raúl Castro en EE. UU. forman parte de la política de Washington de aumentar la presión sobre Cuba. Esta decisión solo demuestra el deseo de buscar pretextos para intensificar las tensiones en torno a la Isla“, escribió Koronelli en su cuenta de X.

❗️Los cargos presentados hoy contra el General de Ejército Raúl Castro en EE.UU. forman parte de la política de Washington de aumentar la presión sobre Cuba. Esta decisión solo demuestra el deseo de buscar pretextos para intensificar las tensiones en torno a la Isla. pic.twitter.com/Zbg5aCMeGG — Embajador Víctor Koronelli (@EmbKoronelli) May 20, 2026

Raúl Castro, de 94 años, fue inculpado de asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave en 1996, cuando era ministro de Defensa.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la presión que ejerce Washington sobre la isla comunista.

Donald Trump reveló si habrá o no una escalada en Cuba, tras acusación criminal contra Raúl Castro

Trump calificó el miércoles la acusación como un “momento muy importante”, pero restó importancia a las perspectivas de tomar medidas contra Cuba, cuya economía lleva meses sumida en una crisis cada vez más profunda provocada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, rechazó enérgicamente las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre Cuba y ratificó el pleno respaldo de Moscú a La Habana.

El presidente cubano Raúl Castro habla durante un acto para conmemorar el 59.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro en 1953, el 12 de julio de 2012, en Guantánamo, Cuba. Foto: Getty Images

“Cuba sigue sometida a una brutal presión económica por parte de Estados Unidos”, afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa. Asimismo, criticó “la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia” y señaló la ausencia de comprensión respecto a que “no todo está permitido”.

“Los intentos de la Administración de la Casa Blanca por estrechar el cerco de sanciones contra Cuba, junto con su prolongado bloqueo comercial, económico, financiero, humanitario y, más recientemente, de combustible y energía, son un reflejo directo de la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia, una encarnación cínica de una Doctrina Monroe revivida”, expresó.