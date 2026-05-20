Estados Unidos despliega un poderoso portaaviones de guerra en el Caribe e incrementa la presión sobre Cuba

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles, 20 de mayo, del despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del mar Caribe, en plena escalada de tensiones, presiones y amenazas contra Cuba y las autoridades de la isla.

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“¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!”, ha indicado el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en un mensaje publicado en redes sociales.

El mensaje resalta que el USS Nimitz “ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

En ese contexto, el comando norteamericano ha reivindicado como “el paradigma de la preparación y la presencia, de un alcance y letalidad sin igual, y de la ventaja estratégica” al referido portaaviones USS Nimitz, a la unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada, al destructor USS Gridley y al buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent.

Este anuncio está enmarcado en pleno endurecimiento del intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana, incluso, horas después de que Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones contra el Gobierno de la isla, incluyendo a el exdictador cubano Raúl Castro.

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Horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había propuesto al pueblo cubano entablar una “nueva relación” directa, sin la tutela de las autoridades isleñas, a las que ha acusado de “saquear miles de millones de dólares”, a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas.

“Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos”, dijo horas antes Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado en redes sociales.

Vista del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, uno de los buq Foto: Anadolu via Getty Images

Rubio agregó que, a su juicio, “la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos (en la isla) es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.

A ello se suma la imputación, también este mismo miércoles, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, incidente en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

La acusación ha sido recibida por el jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, como un intento de “justificar” una eventual agresión militar al país caribeño.

Díaz-Canel calificó el hecho como una “evidencia” de la “soberbia y la frustración” que, ha defendido, “le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.