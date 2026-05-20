“¿Cuál era el objetivo de acusar a Delcy de traidora?”: Diosdado Cabello habló de la presidenta interina en pleno evento público

Diosdado Cabello, ministro del gobierno de Delcy Rodríguez y actual líder del chavismo en Venezuela, habló de la presidenta interina del país suramericano y aseguró que los demás “no se imaginan por lo que ha pasado”, elogiando su carácter y el trabajo que ha realizado tras la captura de Nicolás Maduro.

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“Jorge y yo detrás de ella (...) y lo digo con afecto, en reclamo no lo digo, y lo seguiremos haciendo porque tenemos que ayudarla, está al frente”, dijo Cabello.

“¿Cuál era el objetivo de acusar a Delcy de traidora, cuál es? Dividir la revolución bolivariana (...) Mientras ellos nos vean a nosotros en un bloque, lo pensarán; si nos ven divididos y en pedacitos, nos van comiendo de a poquito y nos van tragando y van comprando gente", aseveró el líder chavista.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello: “¿Cuál es el objetivo de acusar a Delcy de traidor? dividir la revolución bolivariana”



“Mientras ellos nos vean como un bloque lo pensaran. Si nos ven divididos y a pedacitos, nos van de a comiendo de a poquito”, dijo. https://t.co/6MNDdTxjS4 pic.twitter.com/fldVRCS8tF — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 20, 2026

Las acusaciones de “traición” contra Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez surgieron después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

Sectores radicales del chavismo sostienen que ambos dirigentes habrían mantenido contactos secretos con funcionarios de Estados Unidos antes de la operación, lo que generó sospechas de una supuesta negociación para facilitar la salida de Maduro del poder.

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Según una investigación publicada por The Guardian, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez habrían transmitido a intermediarios estadounidenses y cataríes que cooperarían con un nuevo escenario político tras la caída de Maduro, aunque las fuentes consultadas insistieron en que no participaron directamente en la captura ni organizaron un golpe interno.

El chavismo está con Delcy Rodríguez, así confirmó Diosdado Cabello (Photo by Juan BARRETO / AFP) Foto: AFP

En un nuevo ataque dirigido a la cúpula opositora, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó además que los sectores adversarios “nunca” conseguirían asumir el poder en el país, amparándose en la Constitución de 1999.

“Ellos no podrían gobernar este país con esta Constitución. Ellos necesitan derogar esta Constitución, eliminarla”, dijo.

Ante esa situación, afirmó que “por eso, cuando se instaló la Asamblea de 2015, elaboraron un estatuto por encima de la Constitución y dejaron de lado la Carta Magna; jamás podrán dirigir este país con esta Constitución”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Foto: AFP

Asimismo, Cabello aseguró: “Ténganlo completamente claro, eso no sucederá; tengan la certeza de que, si llegaran a gobernar incluso dentro de 300 años, lo primero que harían sería pasar por encima de esta Constitución”.

El dirigente oficialista descartó de este modo cualquier posibilidad de una transición gubernamental, al sostener que las iniciativas impulsadas por “la acera contraria” resultan incongruentes con los principios establecidos en las leyes esenciales del Estado venezolano.