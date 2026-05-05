La mala noticia que Marco Rubio le dio a Diosdado Cabello en plena rueda de prensa

En rueda de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue cuestionado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre quien pesa una orden de captura en el país norteamericano.

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“¿El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice la página del Departamento de Estado?”, preguntó una de las periodistas en pleno encuentro con Rubio.

“La política de Estados Unidos sobre ese tema no ha cambiado. Cuando lo haga, se lo informaremos, pero hoy no tengo ninguna novedad para ustedes al respecto”, respondió el funcionario de Donald Trump.

ÚLTIMA HORA | Secretario Marco Rubio sobre Diosdado Cabello: “La política de EEUU no ha cambiado”.



"La postura política de EEUU sobre ese tema no ha cambiado; cuando lo haga, obviamente les informaré, pero hoy no tengo ninguna noticia al respecto" https://t.co/BChP8WXsqB pic.twitter.com/8NbQpAH6tQ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 5, 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro, Cabello pasó a ser el principal objetivo de EE. UU. en la región. Se le acusa de narcoterrorismo y vínculos con el llamado Cartel de los Soles, incluyendo tráfico de drogas y apoyo armado a estas actividades.

En cuanto a la recompensa, Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena. Esta cifra aumentó en 2025 y se mantiene vigente, convirtiéndolo en uno de los fugitivos más buscados de América Latina.

La situación tomó fuerza mediática desde enero de 2026, cuando, tras la caída de Maduro, Cabello quedó como figura clave del régimen venezolano y posible siguiente objetivo.

Cartel de recompensa por Diosdado Cabello Foto: U.S. Department Of State

En el año 2019, el entonces senador Marco Rubio afirmó públicamente que Cabello era un “narcotraficante” y que eventualmente terminaría en la cárcel, declaraciones que se viralizaron nuevamente en 2026.

A comienzos de este año, Rubio volvió a referirse a Cabello de forma indirecta en redes sociales con un mensaje irónico: preguntó qué talla de uniforme usaba, insinuando que podría acabar preso en Estados Unidos.

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Este comentario generó gran repercusión mediática, pero no fue un anuncio oficial.

Además, Rubio explicó que, tras la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, no se ordenó la detención de Cabello, aunque sigue siendo una figura señalada por EE. UU.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

La razón principal por la que Estados Unidos no capturó a Cabello en ese momento fue porque la operación estaba dirigida a Maduro y el riesgo de que saliera mal era muy alto, por lo que decidieron enfocarse en el dictador venezolano.

Por su parte, el poderoso ministro Diosdado Cabello negó que el chavismo esté “arrinconado” tras la operación militar de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro y que llevó al gobierno a ceder ante las demandas de Washington.

“Creen que el chavismo está de retirada, ¿de retirada? Creen que el chavismo está arrinconado, ¿arrinconado?”, ironizó Cabello, el temido ministro del Interior por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.