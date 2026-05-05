Durante un acto en la Casa Blanca, Donald Trump anunció la restauración de la Prueba Presidencial de Aptitud en escuelas estadounidenses, una medida que reabre el debate sobre la evaluación física en el sistema educativo.

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El presidente Donald Trump firmó una proclamación que reactiva el histórico test

El presidente Donald Trump participó en un evento en la Casa Blanca en el que combinó actividades recreativas con un anuncio de carácter educativo y de salud pública.

A través de una proclamación que busca restaurar la denominada “Prueba Presidencial de Aptitud” en las escuelas de Estados Unidos, según información divulgada por la Casa Blanca.

El acto se llevó a cabo en los jardines de la residencia presidencial, donde estuvieron presentes niños invitados y miembros vinculados al equipo de béisbol Washington Nationals.

Todo en medio, en un ambiente descrito oficialmente como una jornada de actividad física y promoción del deporte juvenil.

Durante el evento, el mandatario saludó a los asistentes y participó brevemente en las actividades, en un formato que combinó lo protocolario con lo recreativo.

JUST IN: President Trump walks out to greet Washington Nationals mascots and children at a White House field day after signing a proclamation officially restoring the Presidential Fitness Test in U.S. schools. pic.twitter.com/MTaYNtor3d — Fox News (@FoxNews) May 5, 2026

La iniciativa revive un esquema clásico de medición del rendimiento físico

De acuerdo con el anuncio oficial, la proclamación firmada por el presidente tiene como objetivo reactivar un programa histórico de evaluación física escolar que estuvo vigente en el sistema educativo estadounidense durante varias décadas

En el 2012 fue reemplazado por modelos más centrados en la salud integral y el bienestar general de los estudiantes.

La nueva iniciativa se enmarca en un discurso que busca reforzar la actividad física en la población escolar como herramienta de prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo.

El retorno del llamado Presidential Fitness Test ha sido un tema recurrente en debates educativos en Estados Unidos.

Hay quienes consideran que incentiva hábitos saludables desde edades temprana.

Mientras tanto otros advierten que puede generar presión innecesaria en estudiantes al centrarse en mediciones estandarizadas del rendimiento físico.

Hasta el momento, la información disponible proviene de comunicaciones oficiales de la Casa Blanca y de la cobertura inicial de prensa sobre el evento.

Se resalta tanto el valor simbólico del acto como el anuncio de una medida de política pública relacionada con la actividad física en las escuelas.

No obstante, el alcance final de la medida dependerá de su implementación en coordinación con las autoridades educativas federales y estatales.

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En este contexto, el evento en la Casa Blanca funcionó como una puesta en escena pública de la iniciativa, combinando la presencia de figuras institucionales con actividades dirigidas a niños, en línea con campañas anteriores de promoción del deporte y la salud en la niñez estadounidense.

El anuncio de la restauración de la Prueba Presidencial de Aptitud abre nuevamente el debate en Estados Unidos sobre el papel de la educación física en las escuelas y la forma en que debe evaluarse el bienestar de los estudiantes.