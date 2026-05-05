El gol de Saka que está clasificando al Arsenal a la final de Champions: Atlético Madrid, sin respuesta

Bukayo Saka apareció en el momento justo para darle la mano al Arsenal en la semifinal de vuelta ante Atlético Madrid. Tras aprovechar un rebote que dejó Jan Oblak, el atacante puso el 1-0 en casa de los gunners.

Dicha anotación fue celebrada a más no poder por Mikel Arteta, que espera poder consumar en la segunda mitad el paso a la final donde esperaría por Bayern Múnich o PSG.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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El gol fue una jugada elaborada que llevaron los rojos de lado a lado, hasta que después de un remate Leandro Trossard el balón le quedó vivo a la joya de los de Londres, quien tan solo tuvo que embocarla al fondo del arco.

En Emirates Stadium todo fue alegría desde ese instante, pero a su vez tensión porqué restarían 45 minutos para lograr celebrar sin preocupaciones el paso al partido más importante de la presente Champions.

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Antes del minuto 60, el autor de la anotación inicial en Inglaterra fue retirado del campo. Saka había presentado durante semanas complicaciones físicas que le impidieron llegar al 100% a la semifinal vuelta.

Aunque su salud no estuviese del todo bien, Bukayo y los servicios médicos se esforzaron para ponerlo a jugar, al menos, una hora ante ‘Atleti’ en la definición del primer finalista de UCL.

Simeone, en la lona

‘Cholo’ Simeone y Atlético Madrid han sido una de las sorpresas de la presente edición de la Liga de Campeones. En fases pasadas dejaron en el camino a grandes aspirantes al título y con Arsenal, no se mostraron como un rival sencillo de batir.

En el partido de ida dieron la pelea los colchoneros, al punto que no se vio la superiodad de los líderes actuales de la Premier League. Con un gol de Julián Álvarez de penal, los rojiblancos pudieron irse con algo de terreno ganado a la vuelta en Reino Unido.

Giuliano Simeone, de Atlético Madrid ante Gabriel, del Arsenal. En dicha acción el argentino pidió penal Foto: Getty Images

En contra de Giuliano Simeone hubo una acción en la segunda mitad que pudo ser considerada como penal. Fue un agarrón de un defensa rival, pero que el juez central no consideró suficiente para decretar pena máxima.

Tras marcarse el minuto 60 en el reloj, Arsenal se hizo a la posesión del esférico para ir llevando de a poco a los españoles hacia el nocaut definitivo.

Aunque el argentino al mando de los de Madrid hizo cambios en su delantera, no fueron muchas las opciones que estos tuvieron para igualar y obligar a que se jugase el tiempo extra de la semifinal.