Diosdado Cabello vuelve a rechazar posibles elecciones en Venezuela: “¿Para qué? ¿Para que no reconozcan el resultado?”

Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz y secretario general del PSUV, volvió a desestimar este miércoles los llamados de la oposición a convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, en un acto con productores y movimientos sociales en el estado Guárico transmitido por VTV y que vuelve a generar polémica.

“Algunos están con su cuento: elecciones mañana, ¿para qué? ¿Para que no reconozcan el resultado? Las elecciones vendrán cuando vengan”, afirmó Cabello, en su segunda declaración en menos de una semana en la misma dirección. El pasado lunes había dicho en Mérida que “no es tiempo de elecciones”.

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El dirigente chavista extendió además su llamado a la unidad más allá de las filas del chavismo, invitando a la oposición a sumarse a la campaña contra las sanciones internacionales que han existido contra el régimen venezolano desde hace varios años, especialmente las que pesan de parte de los Estados Unidos.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

“Nosotros no somos ni vengativos. Este tren de la peregrinación no pasa una sola vez; tenemos que ver que quien no se suba al tren de la unidad, sumarlo. Si somos unidos, seremos invencibles. Usted puede ser opositor al gobierno, pero no a su propio país; es imperdonable asumir una posición de esa naturaleza”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en el marco de la llamada Peregrinación Nacional contra las Sanciones Internacionales, que arrancó el 19 de abril y recorre varios estados del país junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El recorrido ha pasado por Táchira, Cojedes, Barinas, Sucre y Zulia, y tiene previsto cerrar con un megaconcierto en Caracas.

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Cabello señaló que durante el recorrido constató un consenso generalizado sobre el tema. “Las sanciones han sido un ensañamiento contra el pueblo de Venezuela, son el resultado de una campaña de odio contra el país, no son solo contra los dirigentes”, dijo.

diosdado cabelloMinistro de Justicia de Venezuela Foto: GETTY IMAGES

El ministro también se refirió a las medidas restrictivas ya levantadas, como las que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela, y advirtió que sus efectos tardarán en sentirse por los trámites que implica normalizar relaciones con el sistema financiero internacional. “Esperamos que se sigan eliminando”, dijo sobre las sanciones que aún permanecen vigentes.

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Cabello dirigió además un mensaje a los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes en el acto, subrayando la unidad entre las fuerzas militares y el gobierno. “Este país nos necesita unidos; si cada quien anda por su lado, disperso, será muy fácil ser sometidos”, reiteró.