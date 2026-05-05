Heidi Klum: de supermodelo a estatua viviente en la Met Gala 2026

La alfombra de la Met Gala volvió a convertirse en el escenario ideal para que las estrellas internacionales deslumbraran con excéntricos atuendos. Aunque Bad Bunny se había robado el show al llegar prácticamente irreconocible, la modelo Heidi Klum sorprendió al aparecer caracterizada como una estatua.

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Aunque siempre será sorpresivo un atuendo de estos en esta exclusiva fiesta, Klum ya tiene acostumbrado al mundo con este tipo de particulares caracterizaciones. La modelo alemana es la “reina de los disfraces” en octubre.

El look estuvo inspirado en las esculturas veladas del artista italiano Raffaele Monti, especialmente en la obra “The Veiled Vestal”. En diálogo con Vogue, reveló lo que sintió al ver esta estatua cuando caminaba por el Met y Raffaele Monti: “Cuando la vi pensé: ¡quiero convertirme en ella!”.

Klum compartió con sus seguidores el proceso que tuvo para convertirse en este personaje minutos antes del evento. A través de sus redes sociales compartió el proceso de maquillaje al que se sometió para la caracterización.

Podem falar tudo, menos que ela não entrega! Heidi Klum mostra processo de criação do seu look icônico para o #MetGala, inspirado na "Senhora Velada", de Raffaelle Monti.



📹: @heidiklum pic.twitter.com/TmZiTBw4oK — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 5, 2026

Klum añadió que este llamativo disfraz no le impidió hacer sus movimientos naturales durante la velada; sin embargo, reveló que le resultó imposible ir al baño sola. Reveló que el atuendo fue confeccionado con “espuma y látex”, para dar la ilusión de mármol sin perder movilidad.

¿Qué es la Met Gala de Nueva York?

La Met Gala de Nueva York es considerada por muchos como la noche más importante de la moda en Estados Unidos. La gala busca recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Esta exclusiva fiesta del jet set estadounidense se celebra cada primer lunes de mayo. Las celebridades más importantes del mundo son reunidas en esta noche de Nueva York y resaltó la participación de diferentes estrellas del mundo.

Entre los colombianos, resaltó Maluma; el cantante de reguetón le rindió tributo a Fernando Botero con su vestido. Además, Raúl Ávila, un arquitecto cafetero que sorprendió al hacerse notar en la alfombra de Nueva York.

En su quinta participación en la Met Gala, Maluma optó por un diseño de Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Aunque otras celebridades como Bad Bunny, Beyoncé y Madonna también llamaron la atención con looks teatrales, Heidi Klum terminó dominando gran parte de la conversación digital.

Incluso algunos usuarios en redes sociales pensaron inicialmente que las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial debido al nivel de detalle del vestuario.

La edición 2026 estuvo marcada por propuestas teatrales y conceptuales bajo la temática “Costume Art”. El evento incluyó cerca de 400 piezas y combinaciones entre arte y moda dentro de la exposición oficial del museo.