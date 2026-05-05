“Empezó a disparar”: famosa influencer fue víctima de fleteo en Bogotá y dio oscuros detalles

En el más reciente capítulo de En la cama, el pódcast de los creadores de contenido Angelina Araujo y Nicolás Cuervo, la influeciadora y actriz Cristina Lattanzio compartió detalles del angustiante robo del que fue víctima en la ciudad de Bogotá.

Frente a las cámaras del programa digital, la mujer relató cómo fue el momento en el que fue abordada por dos delincuentes, quienes quisieron despojarla de sus pertenencias mientras la amenazaban con un arma de fuego en medio de un parqueadero de la capital.

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“Llego a mi gimnasio a las 6 de la tarde y entro el carro como a parquear, estaba hablando con mi mamá y de la nada escucho unos golpes contra la ventana y era el chazo de la pistola en el vidrio”, recordó con angustia.

Agregó: “Me volteo, veo un man en pasamontañas, y me volteo al otro lado y veo a otro man y le iba contando todo a mi mamá, entonces mi mamá iba oyendo”.

Dijo que, en medio del lugar en el que se encontraba, el hombre que estaba más cerca de ella accionó el artefacto y la intimidó con palabras fuertes que la pusieron aún más nerviosa.

“Yo ya estaba parqueada ahí y me empezó a decir todas las groserías que ustedes se puedan imaginar. Tenía las ventanas cerradas, pero el man me empieza a decir: ‘abra la puerta, hijuep*@#. Abra la puerta porque la voy a matar’ (...) En medio de ese miedo, yo quito el pie del drive y el carro como que anda. En ese momento, el man se desespera y empieza a disparar. Ellos estaban más nerviosos que yo”, afirmó.

Confesó que su vehículo no recibió ningún impacto de bala. Sin embargo, logró escuchar varios tiros aumentando su angustia.

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“Hizo tres disparos y ahí pongo otra vez el pie enb el freno, pongo parking, abro la puerta y ahí el man me dice: ‘deme la plata, hijuep*@#’, mientras mi mamá oía los disparos (...) Yo me acuerdo que yo oía los gritos de mi mamá gritando: ‘la mataron’. Ella iba en un taxi, y el señor le decía: ‘tranquila señora, ya la llevo, tome agua’”, finalizó.