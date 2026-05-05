Margarita Rosa de Francisco reaccionó a propuesta contra el Gobierno Petro y soltó dura respuesta: “Gente atontada”

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco optó por alejarse de los sets de grabación para dedicar más tiempo a proyectos personales y creativos. En ese proceso, la escritura tomó un papel central en su vida, convirtiéndose en el espacio desde el cual expresa pensamientos, emociones y opiniones con mayor libertad.

Margarita Rosa de Francisco habló sobre inquietante situación que la afectó: “Hicieron muy bien el daño”

Al mismo tiempo, la actriz ha conservado una presencia constante en redes sociales, plataformas en las que suele pronunciarse sobre temas políticos y asuntos de actualidad nacional. Sus publicaciones han recibido tanto apoyo como críticas, creando debate entre sus seguidores.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención al publicar un mensaje en respuesta a una propuesta que hizo un usuario contra el Gobierno Petro. La actriz no dudó en mostrar su posición, lanzando duras palabras.

Andrés Gury, concejal de Medellín, propuso organizar una marcha o caminata en contra del presidente Petro y el Pacto Histórico. Dijo que esto sería una forma de mostrar la unión en rechazo al “comunismo”.

El político mencionó que una posible fecha para eso podría ser el domingo 17 de mayo, con el objetivo de observar la reacción de aquellos que han expresado su descontento con la forma en que el Gobierno actual está manejando las cosas.

“¿Y si salimos unidos en contra de Gustavo Petro y todo el Pacto Histórico? ¿Qué tal el 17 de mayo, toda Colombia a las calles en contra del comunismo?”, escribió en una publicación, donde varios internautas expresaron su sentir.

No obstante, Margarita Rosa de Francisco no se quedó callada y cuestionó lo que estaba diciendo Andrés Gury, dando unas palabras que desataron un debate mayor en X.

“¿Cuál comunismo, gente atontada?”, escribió, citando la publicación del hombre en su cuenta.

Los comentarios tuvieron muchas reacciones, apoyando lo que dijo la escritora. Otros criticaron lo que dijo, diciendo que no era la manera adecuada de hablar del tema.