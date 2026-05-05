Nueva versión sobre la caída del atleta africano en la Maratón de Cali: aclarada toda la polémica

El pasado fin de semana en Cali se llevó a cabo la Maratón de dicha ciudad, con la presencia de deportistas nacionales e internacionales.

Una de las escenas de dicha competencia que se viralizó fue la caída del corredor, Ezra Kipketer. Este suceso generó comentarios en contra de la organización y la ciudad, luego de que se pensara que un defecto en la vía había generado el inconveniente.

“Sufrí un desgarré a la altura del kilómetro 35, no terminé la carrera.”



Ezra Kipketer, atleta competidor de la @maratondecali.



No fue un accidente. pic.twitter.com/r43G9slng0 — Andrés Felipe Galindo (@afgalindo) May 4, 2026

Según el testimonio del afectado: “Me llamo Ezra Kipketer y soy de Kenia. Durante la maratón de ayer, sufrí una distensión muscular cerca del kilómetro 35. Por eso tuve que abandonar la carrera y no pude terminarla. Gracias”, aclaró.

Posterior a esto, SEMANA hizo contacto con Luis Felipe Posso, director de la Fundación Campeones del Futuro, encargada de la organización de dicha competencia.

Posso, a este medio, le dio la versión de lo ocurrido de manera detallada: “Había un paramédico en la escena, lo tomó, llamó a una ambulancia, a los minutos estaba la ambulancia allí, lo llevaron a una clínica de la ciudad y le dijeron que tenía un problema muscular”.

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Zafando de las críticas a la competencia, Posso exaltó: “Aquí hubo un evento extraordinario, el mejor evento en América Latina este año, el evento lo organiza la Fundación Campeones del Futuro, la alcaldía de Cali es un patrocinador”.

De acuerdo a lo manifestado por el organizador, quienes generaron esas versiones equivocadas fueron los críticos de Alejandro Eder, alcalde de Cali.

El atleta profesional Ezra Kipketer Tanui, proveniente de Kenia, se lesionó tras pisar un hueco mientras participaba en la Maratón de Cali que se realizó este fin de semana. pic.twitter.com/EGEllsXUW4 — CNC Plus (@CNCPlusCol) May 4, 2026

“Como tiene enemigos políticos el alcalde, alguien puso un video y se viralizó. Pero como se ve ve claramente en ese video nada que ver”, puntualizó.

Sobre la repercusión positiva que ha tenido la competencia y que se ha prolongado durante mucho tiempo: “Es el segundo año de este evento ya eh se consolidó como un referente del área, no de Colombia, sino del área de América Latina. Aquí vinieron periodistas de México, de de de de Brasil, de Argentina, influencers de todos de todos lados”.

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Para los organizadores, dicha Maratón es el segundo evento de mayor importancia que se puede hacer en el Valle del Cauca. Los resultados lo avalan de esta manera.

“En el segundo semestre es la feria de Cali, pero es primer semestre el evento que más trae gente a Cali, es la Maratón de Cali, cerca de 25 000 visitantes, cerca de 70% de ocupación hotelera, 75% en en eh eh en eh aplicaciones hoteleras”, precisa Masso.