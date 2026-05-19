Abren nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro en EE. UU.: su caso podría dar un giro inesperado

Las autoridades del Departamento de Justicia ordenaron a fiscales federales en Miami abrir una nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro, detenido en Brooklyn desde enero, en medio de preocupaciones internas sobre la solidez del caso que ya pesa sobre él en Nueva York, reveló este martes CBS News citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La nueva investigación fue abierta formalmente alrededor de marzo y Michael Berger, un respetado fiscal con sede en Miami especializado en casos criminales internacionales, fue asignado para supervisarla junto a varios agentes del FBI e Investigaciones de Seguridad Nacional.

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La División de Investigación Criminal del IRS también está involucrada. Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes convocó una reunión para revisar todas las investigaciones abiertas que involucraran a Maduro o a Alex Saab. El abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre la nueva investigación al medio estadounidense. Un portavoz del Departamento de Justicia también se negó a comentar.

Nicolás Maduro detenido por fuerzas estadounidenses. Foto: GC Images

El caso que actualmente enfrenta Maduro en el Distrito Sur de Nueva York se basa en una acusación sustitutiva del año 2020, presentada originalmente durante la gestión del fiscal general Bill Barr. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Tanto él como su esposa Cilia Flores se han declarado inocentes.

Sin embargo, analistas y expertos consultados por CBS News han señalado que gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos en realidad no pasa por Venezuela. Según la DEA, la mayor parte proviene de Colombia, lo que pone en duda la narrativa central de la acusación neoyorquina que presenta a Maduro como figura clave en el tráfico de drogas hacia ese país.

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La nueva investigación en Miami busca precisamente colmar esas brechas, con un enfoque en delitos financieros y lavado de dinero, área en la que los fiscales del sur de Florida tienen mayor experiencia y en la que ya cuentan con investigaciones previas vinculadas al entorno de Maduro.

Alex Saab y Nicolás Maduro Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

La apertura de la nueva investigación coincide con la llegada a Miami de Alex Saab, el empresario colombiano y exministro de Industria venezolano que durante años fue el principal operador financiero de Maduro y que fue deportado desde Venezuela por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Saab compareció ante una jueza federal en Miami y enfrentó un cargo de lavado de dinero vinculado a una conspiración para crear empresas fantasma, falsificar registros de envíos y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México. Respondió “Sí, señora” en inglés cuando la jueza le preguntó si entendía los cargos.

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Los fiscales creen que Saab controla parte del dinero de Maduro. Los agentes y fiscales del sur de Florida han intentado durante años vincular a líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero esos esfuerzos han resultado difíciles de concretar por los retos que implica rastrear cuentas y flujos de dinero directamente hasta ellos.