Por el virus ébola, Marco Rubio arremetió contra la OMS

Marco Rubio, el jefe de diplomacia de Estados Unidos, arremetió este martes contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de un temor internacional por el repunte del virus ébola que ya deja muertos en África.

La OMS ya reconoció un repunte de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa y, en consecuencia, declaró una emergencia sanitaria internacional y decidió convocar una reunión urgente para discutir las medidas que se van a tomar con la crisis.

La declaración de Rubio

Los focos internacionales se fueron con Marco Rubio, cuando señaló una reacción tardía de la organización: “Obviamente, esta situación la van a manejar los CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS, que lamentablemente reaccionó un poco tarde”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Foto: Getty Images

Las palabras del secretario de Estado no se quedaron ahí y, cambiando el enfoque de su discurso, destacó la inversión norteamericana en el país africano, República Democrática del Congo.

Rubio afirmó que Estados Unidos espera abrir unas 50 clínicas para tratar este virus en este país. Esto sería gracias a una inversión de 13 millones de dólares que se ha enviado para la salud de los ciudadanos africanos.

“Es un poco difícil llegar hasta allí porque está en una zona rural... y en un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra”, dijo Marco Rubio.

Advertencia a los estadounidenses

En el marco de esta emergencia sanitaria, Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que no viajen a la región afectada. Pues, visitar el país africano los expone al virus que puede llegar a ser mortal.

La advertencia de las autoridades norteamericanas también se debe a la inexistencia de la vacuna. Hasta el momento, no se han diseñado tratamientos terapéuticos para la cepa Bundibugyo del virus del ébola o mecanismos que compensen la salud de los infectados.

EE.UU. prohibirá la entrada a extranjeros que hayan visitado países afectados por el brote de ébola

El ébola en África

Las autoridades congoleñas han reportado 91 decesos probablemente debidos a esta nueva epidemia. Además, advirtieron alrededor de 350 casos sospechosos. La mayoría de las personas afectadas tienen entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres.

Hasta ahora se pudieron analizar pocas muestras en laboratorio, con lo que los balances se basan principalmente en los casos sospechosos.

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región rica en oro se producen a diario intensos movimientos de población relacionados con la actividad minera.

Algunas partes de la provincia están además asoladas por la violencia, ejercida por varios grupos armados, lo que dificulta el acceso por motivos de seguridad. Sin embargo, el virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, con dos decesos reportados en Uganda, según la OMS.

OMS. Foto: AFP

*Con información de AFP.