Aumentan posibles casos de muerte por ébola, tras la declaratoria de emergencia en salud pública, por brote. ¿Qué está pasando?

Dos temas preocupantes ocupan la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que desde este lunes 18 de mayo tiene a los estados miembros reunidos en Ginebra, en su reunión anual, pero con el ébola y el hantavirus en el visor, pese a que no estaban previstos en la agenda.

Estos dos episodios “son apenas las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias”, advirtió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al instalar el evento, en el que se refirió al raro brote de hantavirus en un crucero, y el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Una fuente diplomática, que pidió no ser identificada, dijo a la agencia de noticias AFP, que sería interesante ver cómo la OMS utiliza estos brotes para “presionar a (Estados Unidos y Argentina) que no se vayan” de la organización, luego de que así lo anunciaran, tras cuestionar el manejo de la pandemia de covid-19 que azotó al mundo en 2020.

Entre tanto, desde una perspectiva más académica, Surie Moon, codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado de Ginebra, dijo a AFP que la crisis del hantavirus ofreció “una clara ilustración de por qué el mundo necesita una OMS eficaz, de confianza, imparcial y con financiación fiable”.

La OMS emite alerta internacional por un brote de ébola en República del Congo y Uganda

El ébola en particular, es una enfermedad temible, que provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En los últimos 50 años, este virus ha causado más de 15.000 muertes en África, recordó la AFP en una publicación.

Preocupación mundial por brote de ébola Foto: AFP

Actualidad en casos

Según la agencia de noticias, el reporte de muertes por ébola, por parte de las autoridades del Congo, va en 91, probablemente debidos a esta nueva epidemia.

Además señalaron que habría alrededor de 350 casos sospechosos. La mayoría de personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y más del 60 % son mujeres, señala AFP.

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Hay que aclarar que los balances se basan en casos sospechosos, pues, hasta el momento se han podido analizar pocas muestras en laboratorio.

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de República del Congo, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región rica en oro se producen a diario intensos movimientos de población relacionados con la actividad minera.

Algunas partes de la provincia están además asoladas por la violencia, ejercida por varios grupos armados, lo que dificulta el acceso por motivos de seguridad.

Pero el virus ya habría empezado a propagarse, saliendo de las fronteras, más allá de Ituri, con dos decesos reportados en Uganda, según la OMS, que ya activó (el domingo) su segundo nivel más alto de alerta internacional ante un brote de ébola.

Con información de AFP