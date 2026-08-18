El presidente estadounidense Donald Trump negó el martes que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos.

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Aunque las hostilidades han disminuido tras los bombardeos israeloestadounidenses y las represalias iraníes de las primeras semanas, la situación sigue tensa en la región, tras casi seis meses de guerra.

Emiratos Árabes Unidos emitió el martes, por primera vez en un mes, una alerta telefónica en la que llamaban a la población a ponerse a salvo ante “amenazas de misiles”.

“Las defensas aéreas de Emiratos detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país; el primero cayó fuera de las aguas territoriales y el segundo cayó en las aguas territoriales”, señaló el ministerio de Defensa en X.

Trump aseguró que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.

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“El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social.

Esta declaración podía prestarse a confusión, después de que el emisario estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner, mencionara el lunes unas discusiones “muy positivas y animadas”.

Irán anunció nuevo cierre del estrecho de Ormuz. Foto: Colprensa

Una fuente estadounidense explicó a la AFP que esas conversaciones se suspendieron y Trump pidió a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones de Washington.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró el martes que el estrecho no se abriría mientras Washington no cumpliera sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio.

Ese texto contemplaba 60 días de tregua para negociar una solución diplomática duradera, pero no desembocó en nada.

El negociador iraní citó como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Foto: Getty Images

Trump baraja ahora la idea de convertir Ormuz en un “territorio estadounidense” y, por ejemplo, publicó el martes en Truth Social un mapa en el que se describe así el estrecho.

Pese a las afirmaciones del dirigente republicano, el tráfico en la zona sigue siendo muy reducido en comparación con sus niveles anteriores al conflicto.

El recuento de buques se ve dificultado porque algunas embarcaciones optan por desactivar sus transpondedores, unos dispositivos emisores-receptores que comunican su posición, en el momento de cruzar el estrecho.

Con información de AFP*