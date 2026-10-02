Trump ordena el traslado de 52 millones de dólares de ayuda militar a Colombia y otros tres países de América Latina

La administración de Donald Trump decidió seguir adelante con la reasignación de más de 52 millones de dólares en fondos de ayuda militar estadounidense que originalmente habían sido destinados a países de Europa, Oriente Medio y el norte de África para enviarlos a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, pese a que dos congresistas demócratas habían impuesto un bloqueo al traslado, según reportó el Washington Post.

La decisión fue revelada por el reconocido medio estadounidense y posteriormente confirmada por los propios legisladores estadounidenses, quienes denunciaron que el Departamento de Estado avanzó con la operación pese a que el Congreso había objetado la modificación del destino de los recursos.

Los fondos, correspondientes al programa de Financiamiento Militar Extranjero, estaban inicialmente asignados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. El 15 de septiembre, el Departamento de Estado notificó al Congreso su intención de transferir exactamente 52,1 millones de dólares a los cuatro países latinoamericanos.

La redistribución de los fondos generó una disputa que escaló después de que la senadora demócrata Jeanne Shaheen, integrante de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Gregory Meeks, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionaran la legalidad de la reasignación.

Los dos legisladores enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reiteraron que mantenían un bloqueo sobre la transferencia de los fondos.

Según Shaheen y Meeks, el Congreso había aprobado esos recursos con un propósito específico y la administración no ha demostrado que la nueva utilización sea compatible con las restricciones establecidas por la ley. Los legisladores sostienen además que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no han proporcionado asistencia de seguridad significativa a Ucrania ni a los aliados europeos afectados por la invasión rusa.

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