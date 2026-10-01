Así es el aeropuerto con mayor tráfico del mundo: movilizó a más de 106 millones de personas en 2025

Con más de 106 millones de pasajeros movilizados en 2025, el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, se mantiene como el de mayor tráfico en el mundo.

De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos, esta terminal aérea quedó por encima de la de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que ocupó el año pasado el segundo lugar, con 95 millones de pasajeros; de la de Tokio, Japón, que tuvo el tercer puesto, con 91 millones; y de la de Dallas, Estados Unidos, ubicada en el cuarto lugar, con 85 millones.

El Hartsfield-Jackson de Atlanta mantiene su primer lugar desde hace más de una década y se destaca como un importante centro de conexiones global con vuelos directos a más de 150 destinos nacionales y a más de 70 internacionales.

Se ubica a 16 kilómetros del centro de la ciudad, la más poblada del estado de Georgia, y tiene dos terminales: una nacional y otra internacional. Es, además, el centro de conexiones de Delta Airlines, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos y el mundo.

Es centro de conexiones de Delta Airlines. Foto: Getty Images

La terminal nacional está dividida en los lados Norte y Sur. El lado Sur es utilizado principalmente por Delta, mientras que el lado Norte atiende a las demás aerolíneas estadounidenses.

La otra terminal es llamada Maynard H. Jackson Jr. En ella se realizan la mayoría de las salidas y llegadas de vuelos internacionales.

El aeropuerto tiene, además, un tren interno que transporta gratis a sus pasajeros entre las terminales, las salas y el área de retiro de equipaje.

Arte

De acuerdo con el portal Discover Atlanta, este aeropuerto también alberga una de las “colecciones de arte público más grandes de la región”.

“El programa ATL Airport Art presenta instalaciones permanentes y exposiciones temporales distribuidas por todas las terminales, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de conocer el lado creativo de Atlanta antes de salir del aeropuerto”, señala la publicación.

Una de las obras más conocidas es Flight Paths, una instalación ubicada entre las zonas A y B del aeropuerto que recrea la sensación de caminar bajo un bosque mediante iluminación y sonidos.

Estación de tren

Para quienes no tienen vehículo, el aeropuerto tiene estación de tren que se encuentra ubicada en la terminal nacional, en el extremo oeste.

“Los trenes operan con frecuencia durante todo el día y conectan el aeropuerto con el Downtown, el Midtown, Buckhead y otros vecindarios de Atlanta”, resalta Discover Atlanta.