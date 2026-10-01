Influencers colombianas recorrieron lugares emblemáticos de Brasil

Con el lema “Brasil. El país que te completa”, la campaña de Embratur recorre el país a través de cinco itinerarios protagonizados por siete influencers latinoamericanos, que suman casi siete millones de seguidores. Entre las voces que pueden acercar esos destinos al público colombiano están Kathy y Lú, de @elpaladarviajero, quienes recorren la Rota das Falésias, en Ceará: una ruta de viento, mar, cultura y artesanía local. La iniciativa se difundirá en Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, México, Uruguay, Perú y Bolivia hasta el 28 de octubre.

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“Esta campaña propone un nuevo enfoque para la promoción internacional de Brasil. Al compartir sus experiencias con casi siete millones de seguidores, los influencers inspiran al público a imaginarse viviendo algo similar. Esta identificación ayuda a transformar la curiosidad en planes de viaje y complementa nuestra estrategia de ampliar la conectividad aérea y trabajar con socios del sector para impulsar las ventas de viajes a Brasil”, afirma Bruno Reis, presidente de Embratur.

Turismo en Brasil Foto: Cortesía Embratur

El reto de contar Brasil desde una experiencia colombiana

En la costa de Ceará Kathy y Lú disfrutan de la fuerte brisa marina mientras surfean con kitesurf y con el windfoil entre las coloridas formaciones rocosas de la Rota das Falésias. Luego la visita se detiene en el Beach Park en Aquiraz antes de continuar explorando la historia y los artesanías de Aracati donde las arenas de diferentes colores se transforman en imágenes que reflejan el paisaje.

Este es el reto de las creadoras, quienes deben transmitir no solo el destino sino también el modo de vida allá a través de su trabajo. A través de la acción, el gusto y el encuentro con la cultura local las imágenes se vuelven claras para el espectador y lo hacen pensar en su presencia en el destino. Para las personas que los acompañan desde Colombia su visita sirve como una entrada concreta a Brasil y una oportunidad para empezar a planificar el viaje.

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Cinco itinerarios y siete voces latinoamericanas

La ruta colombiana forma parte de una campaña regional. En Foz do Iguaçu, la mexicana Ariadna Rufrancos (@yosoyviajera) combina las Cataratas, el Parque Nacional do Iguaçu y el Parque das Aves. El peruano Diego Falckenheiner (@unacitaconelmundo) pasa de las playas y lagunas de Florianópolis a las atracciones de Beto Carrero World, en Penha.

Los argentinos Carlos y Nati (@rioparaargentinos) descubren las piscinas naturales, los manglares y la gastronomía de São Miguel dos Milagres, en Alagoas. En Bahía, el chileno Pedro Astorga (@pedroastorga) recorre el centro histórico de Porto Seguro y el Quadrado de Trancoso, entre artesanías, restaurantes, música y playas. Así, los cinco itinerarios conectan naturaleza, aventura, cultura, gastronomía, entretenimiento y bienestar.

Turismo en Brasil Foto: Cortesía Embratur

Todos los recorridos se promocionarán en los ocho mercados, independientemente de la nacionalidad de sus protagonistas. La serie llegará por capítulos, con nuevos videos y fotografías cada día en redes sociales, plataformas de video y streaming, medios digitales y publicidad exterior.

De la inspiración a la planificación del viaje

La campaña se dirige a una audiencia regional que ya representa una parte importante del turismo internacional hacia Brasil. Entre enero y agosto de 2026, los países latinoamericanos sumaron 2,46 millones de llegadas internacionales por vía aérea: el 54,92 % del total y un 9,53 % más que en el mismo período de 2025. Sobre ese interés, Embratur plantea la meta de aumentar en un 64 % las ventas de viajes a destinos brasileños en América Latina.

En visitbrasil.com/descubre se reúnen las historias, los perfiles de los influencers y la información práctica de cada destino. Un cuestionario ayuda a encontrar los lugares que mejor responden a los intereses de cada viajero. La plataforma Feel Brasil suma 101 experiencias de naturaleza, cultura y comunidades locales, mientras Natural Parks propone recorridos e información para conocer los parques del país.

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La campaña se presentó el 28 de septiembre en el estand de Brasil durante la FIT América Latina, en Buenos Aires. En el lanzamiento, Carlos y Nati compartieron sus experiencias en São Miguel dos Milagres. Para el público colombiano, los relatos de Kathy y Lú llevan esa invitación a las redes: descubrir Brasil desde una ruta vivida y convertir la curiosidad en un plan.