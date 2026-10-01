Colombia se presenta como un destino mucho más familiar de lo que muchos padres podrían imaginar. Entre playas, montañas, selvas, pueblos coloridos y ciudades llenas de actividades, el país ofrece opciones para entretener a niño de diferentes edades, mientras las familias descubren paisajes y tradiciones.

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Según Lonely Planet, viajar con niños por Colombia resulta atractivo porque buena parte de sus museos y lugares turísticos ofrece descuentos para menores, y existen restaurantes acostumbrados a recibir familias.

Además, alimentos como las arepas, el arroz con pollo, los plátanos fritos y los jugos de frutas tropicales pueden convertirse en una forma sencilla de acercar a los más pequeños a la gastronomía local.

Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena aparecen entre las principales opciones para comenzar una aventura familiar. Sin embargo, el viaje puede ir mucho más allá de las grandes ciudades.

Los viajes con niños deben incluir actividades para todos. Foto: Getty Images

Guatapé, el Parque Nacional Natural Tayrona, el Eje Cafetero, San Andrés, la Amazonía, y San Gil reúnen experiencias de naturaleza, cultura y aventura.

Para los niños pequeños, el Parque Tayrona ofrece playas como Bahía Concha, donde las aguas tranquilas permiten disfrutar con mayor comodidad. También está Playa Cañaveral, con opciones de alojamiento dentro del parque.

En Bogotá, la Ciclovía dominical permite recorrer parte de la ciudad sin carros, mientras las familias pueden acercarse a parques, museos, mercados y zonas de interés cultural.

El Eje Cafetero también tiene planes para todas las edades. En el Parque del Café, los visitantes pueden conocer la historia de esta bebida y, al mismo tiempo, disfrutar de atracciones mecánicas. El Valle del Cocora, con sus enormes palmas de cera, y las aguas termales de Santa Rosa de Cabal completan una ruta marcada por paisajes naturales.

Túnel natural de árboles Foto: Getty Images

Para quienes buscan playa y actividades acuáticas, San Andrés ofrece snorkel, paseos en barco y espacios familiares como San Luis y Rocky Cay. Los adolescentes, en cambio, pueden encontrar aventuras especialmente llamativas en la Amazonía, donde es posible observar delfines rosados, pescar pirañas, visitar comunidades indígenas y recorrer el río.

San Gil suma una dosis de adrenalina con rafting, parapente, ciclismo y otras actividades. Aún así, el destino requiere revisar las edades mínimas antes de reservar.

El artículo también recomienda viajar preparados: los coches para bebés pueden resultar incómodos en algunas zonas, los descuentos infantiles no siempre están anunciados y conviene llevar un portabebés.

Con planificación, Colombia puede convertirse en un viaje familiar lleno de naturaleza, diversión y recuerdos inolvidables.

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También conviene considerar que algunos baños públicos son pequeños y que los cambiadores no son comunes. Para resolver imprevistos, las plataformas de domicilios pueden facilitar la compra de pañales, medicamentos, alimentos y juguetes en varias ciudades.

La clave, según la guía de turismo internacional, está en elegir actividades acordes con la edad y preparar cada salida con anticipación suficiente.