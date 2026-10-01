La ‘Venecia de América’: así es Fort Lauderdale, la ciudad de Florida que pocos conocen y se recorre entre canales

¿Está planeando sus próximas vacaciones y aún no sabe qué destino elegir? Florida, en Estados Unidos, ofrece una alternativa que va más allá de las tradicionales ciudades con múltiples actividades y espacios para disfrutar en familia. Se trata de Fort Lauderdale.

Esta ciudad es conocida como la Venecia de América o la Capital Mundial de los Yates por su extensa red de vías navegables que atraviesa distintos sectores y se ha convertido en uno de sus principales atractivos turísticos.

Uno de los planes imperdibles es recorrer sus más de 480 kilómetros de canales navegables a bordo de un lujoso yate y contemplar las mansiones que se encuentran a lo largo del lugar y, si está de suerte, es posible que se encuentre con grandes cruceros que zarpan desde allí.

La ciudad combina su tradición náutica con espacios para el turismo, la cultura, la gastronomía y el descanso. Foto: SEMANA

Museos e historia

En Fort Lauderdale también hay espacios que permiten conocer parte de la historia y el patrimonio de la ciudad, como el Bonnet House Museum & Gardens, una histórica finca construida en 1920 de 14 hectáreas convertida en casa-museo. Este espacio sirvió como refugio creativo para los artistas estadounidenses Frederic Clay Bartlett y su esposa Helen, y posteriormente su segunda esposa, Evelyn.

Los recorridos guiados permiten a los visitantes conocer la casa principal, los edificios anexos y los jardines, mientras se muestran aspectos de la vida de la familia Bartlett y del personal que trabajaba en la propiedad. Entre los elementos destacados de la visita se encuentran las pinturas de Evelyn Bartlett y una colección de esculturas de animales procedentes del sudeste asiático y África.

El Bonnet House Museum & Gardens conserva una finca construida en 1920 que actualmente funciona como casa-museo. Foto: SEMANA

Si busca un plan más romántico, diferente y tranquilo para compartir en pareja, el Museo de Medusas (Jellyfish Museum), ubicado en Pompano Beach —a unos metros de la playa—, ofrece una experiencia centrada en la belleza y particularidad de estos animales que habitan en el mar.

La atracción cuenta con exhibiciones de medusas de distintas partes del mundo y propone un recorrido inmersivo que combina elementos educativos y visuales. Aunque este museo es el lugar para una cita ideal, también puede disfrutarse en familia.

En Pompano Beach, a pocos metros del mar, se encuentra el Jellyfish Museum, un espacio dedicado a las medusas de distintas partes del mundo. Foto: SEMANA

Viaje gastronómico

Fort Lauderdale ofrece una amplia variedad de restaurantes y propuestas para distintos gustos. En Pompano Beach, South Bar & Kitchen propone una cocina reconfortante inspirada en los sabores del sur de Estados Unidos, con un enfoque contemporáneo. El lugar es reconocido por su brunch ilimitado, música en vivo, cócteles artesanales y un ambiente pensado para compartir. Hatch es otro lugar ideal para un brunch, gracias a su variedad de preparaciones, con platos que combinan diferentes sabores e ingredientes de sal y dulce.

Otra alternativa es Boatyard, que propone una experiencia gastronómica inspirada en la cocina costera. Su menú incluye pescados y mariscos frescos de la zona, especialidades de temporada y platos para compartir. Además está el tradicional Bimini Bread con preparaciones de barra cruda y cortes de carne.

Los sabores de Latinoamérica también tienen un lugar en Fort Lauderdale. Casa Playa, ubicado en Birch Road, reúne en su menú recetas tradicionales de Perú, Colombia y Argentina, con ingredientes y técnicas contemporáneas. Entre sus preparaciones se destacan el lomo saltado, la lubina chilena con salsa de leche de coco y cortes de carne acompañados de chimichurri.

La oferta gastronómica de Fort Lauderdale incluye propuestas de cocina estadounidense, sabores costeros y preparaciones latinoamericanas. Foto: SEMANA

Hospitalidad y confort

Fort Lauderdale cuenta con opciones de hospedaje como el Omni Fort Lauderdale, un hotel ubicado junto a la Intracoastal Waterway y conectado directamente con el Centro de Convenciones del Condado de Broward. Su ubicación permite acceder en pocos minutos al Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood y a la terminal de cruceros de Port Everglades.

El diseño del hotel se inspiró en la historia de los Barefoot Mailmen, los mensajeros que durante el siglo XIX recorrían a pie la costa de Florida para transportar correspondencia y conectar comunidades y puertos. Este concepto se refleja en diferentes elementos arquitectónicos que evocan el paisaje costero y la historia de la región.

La ubicación del hotel también permite pensar en otros planes durante la estadía. Para los aficionados al fútbol está el nuevo estadio de Inter Miami, en donde desde abril de este año el club comenzó a disputar sus partidos como local.

El Nu Stadium es la nueva casa del Inter Miami, donde juegan grandes figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul entre otros. Este estadio es además el corazón de un distrito de entretenimiento llamado Miami Freedom Park, que se irá abriendo en diferentes fases y ofrecerá actividades todos los días del año.

Fort Lauderdale reúne distintos planes en un mismo destino. La ciudad permite explorar otra faceta de Florida, desde sus recorridos por las vías navegables y su tradición náutica hasta experiencias pensadas para disfrutar en pareja, en familia o durante una escapada para desconectarse de todo.