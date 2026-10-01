El rincón de Antioquia donde una calle azul le rinde homenaje al trabajo de sus habitantes

El Norte es una de las nueve subregiones en las que se divide Antioquia, un territorio que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y municipios, además de una gran riqueza hídrica.

El rincón de Antioquia que pocos visitan y es ideal para hacer pesca deportiva, senderismo y avistamiento de aves

Por sus tierras pasan los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, los cuales recorren la región, junto con numerosas quebradas, fuentes y caídas de agua.

Esta zona está compuesta por 17 municipios y uno de ellos es Donmatías, un destino ideal para quienes desean conectar con la naturaleza, pues allí se encuentran lugares como el embalse Ríogrande II, un gran lago artificial que se encuentra ubicado a aproximadamente 16 kilómetros del casco urbano del municipio, escenario que cuenta con una gran zona verde donde se puede respirar aire puro y efectuar actividades al aire libre.

Este pueblo, ubicado a solo una hora de Medellín, es conocido como la Roma paisa, sus calles están cargadas de historia, que se puede conocer en la Calle Azul y La Playita, entre otras.

Calle Azul en Donmatías, Antioquia. Foto: Alcaldía de Donmatías/API.

Precisamente, la Calle Azul es uno de esos puntos emblemáticos y que vale la pena visitar en este pueblo conocido como la ‘fábrica de confección más grande de Colombia’, pues la industria del denim hace parte de su esencia.

La plataforma Antioquia es Mágica indica que, debido a eso, se creó dentro de su casco urbano un museo a cielo abierto para mostrar el proceso de confección en cuatro de sus etapas: diseño, corte, confección y lavandería. Así esta calle se convirtió no solo en uno de los atractivos más llamativos, sino en una forma de rendirle homenaje al trabajo de sus habitantes, el cual ha pasado de generación en generación.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Otros sitios de interés

Este destino, que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 16 grados centígrados, tiene varios encantos naturales que vale la pena conocer, además del complejo Ríogrande.

En la vía hacia San Pedro de los Milagros, se encuentra el Sendero Ecológico, lugar que cuenta con caminos de piedra y varios miradores que permiten contemplar el paisaje, convirtiéndose en un espacio propicio para caminar, descansar y disfrutar de un entorno natural, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

Templo de Nuestra Señora del Rosario en Donmatías, Antioquia. Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal Donmatías / Free Airdrops

En el casco urbano se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal, la cual sobresale por su arquitectura y sus imponentes torres, además de ser uno de los símbolos culturales y religiosos de Donmatías.

La historia del municipio también puede conocerse en la Casa Museo Luis López de Mesa, un espacio dedicado a conservar la memoria local y que reúne, entre otros elementos, máquinas de confección que recuerdan la importancia de esta industria para la economía y la identidad del municipio.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

A estos lugares se suma la Casa de la Familia Baena, una propiedad de arquitectura tradicional vinculada a Roberto Baena, figura destacada de la vida pública local durante el siglo XX y fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas. Sus jardines y características arquitectónicas hacen de este lugar otro referente del patrimonio del municipio.