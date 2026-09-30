Tres pueblos del Tolima para visitar en la semana de receso escolar

El departamento del Tolima se destaca por la belleza de sus paisajes y la variedad de experiencias que ofrece a quienes lo visitan.

Durante la semana de receso escolar, estos son tres municipios de esta región que vale la pena incluir en la agenda de viaje:

Flandes

Está ubicado a 65 kilómetros de Ibagué y a 125 kilómetros de Bogotá. Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el monumento al Pescador. Es una escultura que fue nombrada como símbolo local y patrimonio cultural de la población.

Otro lugar destacado es el mirador del puente metálico sobre el río Magdalena.

El municipio tolimense con nombre de ciudad española, un destino de balnearios y piscinas naturales

“Este imponente puente metálico fue inaugurado el 1 de enero de 1930, es el más antiguo de los puentes actuales y símbolo indiscutible que identifica a Flandes, especialmente la entrada al departamento del Tolima. El puente se encuentra ubicado sobre el río Magdalena que es el principal atractivo natural e histórico, en el que se pueden realizar actividades como navegación de contemplación, pesca artesanal y balneario”, subraya la Gobernación del Tolima.

Un sitio adicional es el aeropuerto Santiago Vila. Construido a finales de la década de los cuarenta del siglo XX, es el lugar donde se desarrollan actividades como parapente, cometas, vuelos dirigidos y recorridos aéreos por la región. “Igualmente se encuentra ubicada la primera escuela de paracaidismo del país, con más de 25 años de experiencia, la escuela cuenta con su propio hangar para realizar los saltos más espectaculares de la región”, destaca la Gobernación.

Mariquita, Tolima. Foto: Gobernación del Tolima

Mariquita

Este municipio está ubicado a 118 kilómetros de Ibagué y es reconocido como la capital frutera de Colombia.

Entre sus principales sitios de interés están el bosque municipal y Alto de la Cruz, que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de las Quebradas El Peñón y San Juan, la cual se caracteriza por ser un área rica en diversidad y fuentes hídricas.

El Alto de la Cruz hace referencia al punto más alto del Cerro de Santa Catalina, el cual es sitio de peregrinación durante el Día de la Cruz y en Semana Santa. De igual manera, es un sitio propicio para disfrutar de una gran panorámica, según información de la Alcaldía municipal.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

Falan

Se ubica a dos horas y 15 minutos de Ibagué y a cuatro horas y 30 minutos de Bogotá.

Uno de los principales atractivos de esta población, que es apodada como el ‘balcón del Tolima’, es la Ciudad Perdida, uno de los destinos turísticos más desconocidos del Tolima.

Esta es una antigua construcción minera ubicada en la parte alta de la cordillera Central, que usaron los colonos españoles para saquear el oro y la plata de los indígenas pijaos, los primeros pobladores del territorio, según describe la Gobernación del Tolima.

“La ciudad es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita”, subraya la entidad.