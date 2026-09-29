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Nuevo temblor en Colombia este martes, 29 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

La entidad emitió el reporte en sus redes sociales.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

29 de septiembre de 2026 a las 5:22 p. m.
Terremoto en Colombia.
Terremoto en Colombia. Foto: Adobe Stock

Un sismo de magnitud 4,1 se registró en Colombia durante la tarde de este martes 29 de septiembre, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín preliminar publicado por la entidad, el movimiento ocurrió exactamente a las 4:50 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-29, 16:50 hora local Magnitud 4.1. Profundidad (Menor a 30 km), Chaparral-Tolima, Colombia ”, señaló la entidad por medio de su cuenta de X.

La entidad invitó a las personas que percibieron el temblor a reportarlo mediante su formulario de Sismo Sentido. Estos registros ciudadanos permiten establecer la intensidad del evento en diferentes lugares del territorio, a partir de los efectos observados por la población.

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